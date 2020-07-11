王浩宇被告發文討拍　宅神狠酸「又崩潰了」...顏寬恒一個字無奈回應

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市前市議長許崑源在韓國瑜罷免案通過當晚不幸墜樓，不少政壇及公眾人物紛紛在網路上表達自己的看法，其中不乏充滿爭議性的內容，讓許崑源遺孀林絲娛10日赴高雄地檢署按鈴控告。被告者之一的桃園市議員王浩宇10日就在臉書上討拍，宅神朱學恒見狀則酸，「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走」。

王浩宇在遭到提告後，多次在臉書上公開談論此事，認為林絲娛控告的行為無理，為何不讓許崑源好好、平靜地離開，「胡亂提告，是要幫李眉蓁造勢？」一連串的舉動引來網友反彈，更讓宅神朱學恒忍不住在臉書回擊，「人家親人過世，你在那邊機機歪歪不讓往生者安寧，結果遺孀要告你了，你又說是在幫高雄助選又不讓往生者安寧。」

▲王浩宇發文懷疑提告的理由。（圖／翻攝臉書）

朱學恒指出，王浩宇真正被告了又要崩潰，叫人家家屬讓往生者安寧的走，「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走。」沒想到文章貼出不久，顏寬恒馬上在貼文下方留言「唉...」，得到超過700名網友按讚支持。

不少網友留言也留言相挺，「恒哥 先處理台中的阿Q吧，浩呆留給中壢鄉親煩惱」、「浩呆的世界真難理解」、「真不知道為什麼會有人投給他」、「一種只有我能嘴，其他人不準的概念」、「 雙種標準，他真的讓我很無言」。