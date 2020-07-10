快訊／發女警M字腿照！「穆川申」慘了　真警上門逮人

記者陳雕文、鄒鎮宇／綜合報導

拍攝雜交淫趴的情色攝影師「松山西口前」（穆川申）8日透過Twitter發文，以女警的警員服務證照片販售情趣用品。警方獲報後，10日將38歲蔡姓男子查緝到案，全案帶回偵辦。

▲情色攝影師穆川申PO出一名女警的服務證及露點特寫照，引上千人朝聖。（圖／翻攝自Twitter松山西口前）



化名「穆川申」、「松山西口前」的38歲蔡姓男子在2017年時發布「7男戰6女」照引起網友瘋狂討論，檢方也依涉圖利使人為性交或猥褻罪起訴，台北地院審理後認定他共辦6場雜交趴，並收取8萬500元，判10月徒刑。

▲穆川申爭議不斷（圖／翻攝自穆川申臉書）



▲穆川申10日被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）



沒想到，穆川申8日再透過Twitter「松山西口前」發出4張照片，講述一名女警向他購買情趣用品的經過，明確透露是「新北市政府警察局」，而警方獲報後立刻調查，發現根本沒有該名女警，且照片中的警員服務證早已停用，可見涉及《刑法》冒用公務員官銜罪，最嚴重可依涉及偽造及使用特種文書罪起訴。

警方將蔡男查緝到案，表示蔡男為吸引社群粉絲頁的點閱率而編造誇張情節，實際上並無該女警參與情事，且對於圖片上的警察服務證疑為移花接木合成照片。

蔡姓男子到案後坦承女警識別證是合成，一切都是為了行銷目的。全案依妨害風化、侮辱公署罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

►夏天鎮靜神水只有它