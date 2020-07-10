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徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」　人妻：禁公主病！網怒：比外傭還低

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▲正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲家管限年輕妹子！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「這是啥小工作？」一名男網友抱怨，發現一位高雄人妻在徵半夜管家，工作時間長達16小時，月薪卻只有25K，甚至只限年輕妹子應徵，讓原PO忿忿不平表示「拿香蕉還是請猴子吧，人有那麼低價嗎？」文章曝光後，網友也看傻回應，「我們家外傭薪水都比2萬5高」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，最近在《鳳山人在地大小事》社團發現一則徵家管的貼文，但一看工作內容秒氣炸，包括負責洗碗整理廚房、打掃家裡、接送小孩，月休8天，上班時間就然是下午4點到隔天早上8點，有供膳食，至於月薪僅25K，上滿3個月調至3萬。

請繼續往下閱讀...

照片可見，身分僅限女性，大學生、應屆畢業生、幼保科佳，「30歲以下品行端正，禁3寶妹、脾氣大公主病、生活習慣差，言而無信者千萬別來鬧」。對此，原PO忍不住反罵「這是啥小工作？16小時才25000元，拿香蕉還是請猴子吧，人有那麼低價嗎？」

▲▼ 徵家管，月休8天兩萬五，網氣炸（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 徵家管，月休8天兩萬五，網氣炸（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 徵家管，月休8天兩萬五，網氣炸（圖／翻攝爆怨公社）

▲網轟太扯！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，底下網友也狂罵，「真的很會想欸，這樣完全不用顧小孩，也不用整理家裡」、「沒錢還要請家管，我們家外傭薪水都比2萬5高」、「應該是打錯時間了，可能是上午8點至下午4點，誰家小孩學校是半夜的啊」、「好像訓動物般」、「這應該是要徵後母的吧，年紀30以下又要耐操型的」、「以大夜班薪水來說太少了」、「這種工作內容還要大學學歷？又不是在選妃」、「下午4點到早上8點？這比輪班的那種大夜班還操欸！已經跨班是小夜+大夜了」、「就業歧視、限制性別、年齡可以檢舉了」。

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