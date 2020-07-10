6月底台灣險進共機飛彈射程內　F-16緊急升空驅離

▲共機上半年頻繞台，傳6月底變更路線逼近台東，台灣幾入共機飛彈射程，我戰機緊急升空對峙 。（圖／國防部提供）

政治中心／台北報導



共機在今年上半年繞台闖我防空識別區已達19次，密集度已近逼歷年全年最多20次的記錄，台海緊張局勢讓我國軍及國安系統神經緊繃，且傳出6月28日那一天是共機距台最近的一次，台灣幾已曝露在共機飛彈射程內，國軍陸空全面警戒，不過，國防部對此訊息依舊不願證實，僅低調表示一切都在密切掌握中。

今傳出6月出28日當天有共機轟6從日本宮古海峽向南飛，但卻在行經台灣東南岸時忽然切近台東，這完全不同於過去繞台路線，由於太過接近，台灣幾乎要曝露在共機飛彈的射程內，這讓我國軍陸、空監控系統，瞬間拉起警報，F-16戰機也緊急起飛因應。

面對共機突然轉變的「訓練」，國防部依舊不願證實，一貫地低調回應「關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全」。

今年迄今為止，已傳出共機繞台次數多達19次，雖然未全獲軍方證實，但已證實的也至少有10次，由於和歷年相比次數已過於頻繁，引起美國對台海區域安全的高度關注，尤其是南海情勢相當不穩定，中國跟美國今年都在南海舉行大規模軍演，台海不論海空域，都成了美中軍事對峙場域。

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年6月為止，出動軍機繞台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）、6月22日（轟6、殲10型戰機），6月28日(2架轟6）。