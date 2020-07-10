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上班族看過來！1269間郵局「週六加班」　7/18、7/25都有營業

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▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾可於7/15後至郵局領取三倍券。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李宜秦／台北報導

行政院三倍券15日正式上路，中華郵政表示，為方便民眾購買，7月18日、25日，全台將有1269間郵局全日加班營業，身分證末碼單、雙號者皆可購買。其中987間郵局專營發放三倍券服務，民眾若要辦理其他業務，須先查詢避免撲空。

中華郵政表示，7月18日、25日間，原本就有營業的282間郵局，營業時間由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時。上半天（中午12時前）除維持原營業項目外，亦提供發放「振興三倍券」服務。下半天則專辦發放「振興三倍券」服務。

請繼續往下閱讀...

而星期六原本就不營業的987間郵局，此兩日則調整為營業日，營業時間原則為上午9時至下午5時，琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時，並全日專辦發放「振興三倍券」服務。

另為強化民眾平日購券服務，自7月15日起至7月24日止，原23間部分平常日暫停營業郵局及4間營業半日郵局改為營業全日，歡迎民眾多加利用，相關營業詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

郵局領取振興三倍券Q&A
1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯。（圖／記者李毓康攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

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