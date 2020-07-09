17歲少年持斧頭狂砍派出所大門　6警盾牌圍捕壓制驚見還有長刀

▲彰化大城分駐所大門被17歲少年砍破，警方合力將他制伏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名17歲少年，6日傍晚手拿斧頭朝著大城分駐所大門一直砍，嘴巴還喃喃自語不，在場6名員警看到男子的瘋狂行徑，分持警棍、長短盾及警槍喝止，少年還跑到附近的超商與警方對峙，最後被制伏，全案已依少年事件處理法移送少年法庭，並裁定收容。

芳苑警分局指出，事件發生在6日18時許，一名17歲少年持斧頭突然砍擊大城分駐所大門，值班員警發現後立即喝止並按下區域聯防按鈕通報警力支援。

▲少年與彰化大城分駐所員警展開追逐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

所長林俊良率員警分持警棍、長短盾向前制止，此時少年喃喃自語，不知所云，表現已經瘋狂，見在場員警6人，並手持棍、盾及警槍，自知不敵，遂步行至派出所前超商廣場與警方對峙。

林俊良考量周邊民眾、下課學生聚集，少年持斧頭已近瘋狂，遂指揮員警持棍盾合力制伏，依法上銬實施保護管束，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。

▲躁鬱男被警方制伏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經芳苑警分局查證身分，通知少年父親到場表示兒子患有躁鬱症，惟不知為何攜械攻擊分駐所，全案經詢問後依少年事件處理法移送少年法庭，法庭裁定收容。

►只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推 爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚