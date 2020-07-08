高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分..大嘆「真的懷念川伯」

▲鋪路。示意圖，與本文無關。（圖／資料照／記者蘇晟彥攝）



記者邱茀濱／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免去職後，多次被網友直擊高雄路不平，今（8）日YouTuber「比特王」更在臉書上貼出一張照片，酸說高雄重鋪路段，「刨的還真『深』阿！」讓他質疑到底能撐多久，並強調「真的懷念川伯」。

比特王8日在臉書貼出照片，畫面中可以看見高雄文化中心和平路正在重新鋪路，但路面刨去的深度非常淺，讓他直問究竟「有沒有5公分？」甚至酸說「薄薄的一層柏油，讓你幾乎忘記它的存在」，也不禁懷疑到底能撐多久，還大喊「真的懷念川伯」。

▲比特王質疑，高雄和平路重鋪刨的不到5公分。（圖／翻攝比特王臉書）



貼文一出，立刻引來大批網友討論，留言指出「前金一街好像也只是挖這樣而已，剛鋪完很平，幾個禮拜後又東凸西凸了，歡迎大家可以去體驗看看」、「內行人才懂的~天坑工法~薄油路」、「這樣坨坨像大便的路平，是代理市長的工法？」、「果然光復高雄發大財啊」、「高雄人就喜歡這種味道」、「這樣才能一鋪再鋪啊~」。

另外，也有網友表示，「身為土生土長高雄人的我，告訴你這才是正常的『厚』度」、「見證鋪路奇蹟！路才鋪，洞相隨！」、「專業的團隊回來了」、「感謝有妳，有圖有真相。不是說鋪路是最基本的，有人連基本都做不好」。

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