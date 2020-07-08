培育人才提升海洋事務交流　成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

▲成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學以豐沛的學術與研究能量，長期投入海域工程、海洋保育和海洋科技等研究，8日上午成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄，共同推動跨領域人才培育及海洋事務合作事宜。

成大將協助規劃並開設符合政策及實務的跨領域碩、博士課程，海委會也將推薦所屬人員前來進修攻讀研究所，共同培育海洋領域之多元知能人才。雙方亦將共擬海洋科學技術、海洋保育、海域安全等科研計畫，以學術專業結合產官研能量，為海洋領域共盡心力。

蘇慧貞表示，跨領域人才培育方面，短期內將分為三個面向進行，首先是成大的專長之一的船模研究，身為海島國家的台灣在造船方面有很強的經驗基礎，希望在此基礎下，未來雙方透過基地、國際設備的建置以及專業人才培育，給予國家在國防造船工業上更大的支持；第二個面向是海洋能源，成大長期專研海洋能源，尤其是黑潮所產生的潮流發電能源，希望在海委會的專業人才加入後，能有更大規模的突破；第三個面向是成大過去較不熟悉的海洋微生物菌種研究，我們預期在未來這將會是一大海洋研究重點，同時也會是將來努力專研的方向之一。

李仲威主委致詞時表示，成大與海洋委員會有很深的淵源，成大前校長黃煌煇為海委會第一任主委，對於海委會的基礎扎根有很深的投入與付出，而今日來到會場的7位海委會主管中，即有2位是成大的校友。隨著時代進步，未來要培育的將會是能串聯各專業的跨領域人才，因此人員的進修，甚至是回校在職訓練將會是未來很大的合作重點。今日的合作備忘錄簽署是一個嶄新的開始，期待雙方能把合作的成果帶到未來，有效率且積極的推動到海洋相關的各領域。

簽署儀式會後舉辦座談，邀請海洋領域專家學者共同探討氣候變遷下台灣的海岸環境生態保育與永續發展，主題包括：雲嘉南濱海沙洲環境變遷對牡蠣養殖衝擊評估及調適技術發展、海岸生態棲地評估模式研究及改善對策研擬、智能化海洋牧場與綠能永續發展研究。

成大於海洋研究及海洋保育相關領域的教學及研究資源豐富，1950年成立水工試驗所，致力於海洋與海域工程的學術研究；2006年成立海洋科技與事務研究所，以科技、管理、法律和政策四大領域為主軸，培育出在海洋專業領域中具有專業能力且放眼於國際的人才；2009年成大在安南校區成立海洋生物暨鯨豚研究中心，投注於鯨豚擱淺救援與海洋生物的研究。

設立在南部地區的海洋委員會，主要為統合規劃及推動海洋事務與海洋政策。海委會下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，致力推動海洋事務健全發展，以促使台灣朝向生態永續、海域安全、產業繁榮的目標持續前進。

成大擁有九大學院之完整教育能量，秉持地理位置與豐富學術能量之優勢，成大與海委會簽署合作備忘錄，將能為國家海洋科學技術、海洋保育、海域安全的交流盡一份大學社會責任，也為海洋事務開啟學術與產官研單位合作的更高端新頁。

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