　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

培育人才提升海洋事務交流　成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學以豐沛的學術與研究能量，長期投入海域工程、海洋保育和海洋科技等研究，8日上午成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄，共同推動跨領域人才培育及海洋事務合作事宜。

成大將協助規劃並開設符合政策及實務的跨領域碩、博士課程，海委會也將推薦所屬人員前來進修攻讀研究所，共同培育海洋領域之多元知能人才。雙方亦將共擬海洋科學技術、海洋保育、海域安全等科研計畫，以學術專業結合產官研能量，為海洋領域共盡心力。

蘇慧貞表示，跨領域人才培育方面，短期內將分為三個面向進行，首先是成大的專長之一的船模研究，身為海島國家的台灣在造船方面有很強的經驗基礎，希望在此基礎下，未來雙方透過基地、國際設備的建置以及專業人才培育，給予國家在國防造船工業上更大的支持；第二個面向是海洋能源，成大長期專研海洋能源，尤其是黑潮所產生的潮流發電能源，希望在海委會的專業人才加入後，能有更大規模的突破；第三個面向是成大過去較不熟悉的海洋微生物菌種研究，我們預期在未來這將會是一大海洋研究重點，同時也會是將來努力專研的方向之一。

李仲威主委致詞時表示，成大與海洋委員會有很深的淵源，成大前校長黃煌煇為海委會第一任主委，對於海委會的基礎扎根有很深的投入與付出，而今日來到會場的7位海委會主管中，即有2位是成大的校友。隨著時代進步，未來要培育的將會是能串聯各專業的跨領域人才，因此人員的進修，甚至是回校在職訓練將會是未來很大的合作重點。今日的合作備忘錄簽署是一個嶄新的開始，期待雙方能把合作的成果帶到未來，有效率且積極的推動到海洋相關的各領域。

▲成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簽署儀式會後舉辦座談，邀請海洋領域專家學者共同探討氣候變遷下台灣的海岸環境生態保育與永續發展，主題包括：雲嘉南濱海沙洲環境變遷對牡蠣養殖衝擊評估及調適技術發展、海岸生態棲地評估模式研究及改善對策研擬、智能化海洋牧場與綠能永續發展研究。

成大於海洋研究及海洋保育相關領域的教學及研究資源豐富，1950年成立水工試驗所，致力於海洋與海域工程的學術研究；2006年成立海洋科技與事務研究所，以科技、管理、法律和政策四大領域為主軸，培育出在海洋專業領域中具有專業能力且放眼於國際的人才；2009年成大在安南校區成立海洋生物暨鯨豚研究中心，投注於鯨豚擱淺救援與海洋生物的研究。

▲成大校長蘇慧貞和海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署跨領域人才培育與海洋事務合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

設立在南部地區的海洋委員會，主要為統合規劃及推動海洋事務與海洋政策。海委會下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，致力推動海洋事務健全發展，以促使台灣朝向生態永續、海域安全、產業繁榮的目標持續前進。

成大擁有九大學院之完整教育能量，秉持地理位置與豐富學術能量之優勢，成大與海委會簽署合作備忘錄，將能為國家海洋科學技術、海洋保育、海域安全的交流盡一份大學社會責任，也為海洋事務開啟學術與產官研單位合作的更高端新頁。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

ET快訊
用餐限90分鐘她吃4小時　大媽狂點還吃霸王餐！
雲林女冰屍悲慘身世曝！單親媽夜市擺彈珠台養家　逆子弒母女兒旁
苗栗男亂丟菸蒂遭拍片檢舉　正宮驚見「她」入鏡...崩潰抓狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國國高中教師齊聚新竹市　學習城市美感

培育人才提升海洋事務交流　成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

癌末公車司機為養3子女！服藥抱病上班　一恍神路邊車成廢鐵

109學年度竹苗區免試入學分發　錄取率達99.5%

危險區域民眾勿入！花蓮舞鶴淨水廠上方地層崩塌　面積10公頃

國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

年查獲私菸2,000萬包　北區國稅局籲民眾「拒絕私菸．全民護廉」

台東縣政府關懷獨居老人　補助裝置緊急救援連線

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

因應振興三倍券紙本到了！　五分局、白河分局超前部署護券滴水不漏

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

全國國高中教師齊聚新竹市　學習城市美感

培育人才提升海洋事務交流　成大與海洋委員會簽署合作備忘錄

癌末公車司機為養3子女！服藥抱病上班　一恍神路邊車成廢鐵

109學年度竹苗區免試入學分發　錄取率達99.5%

危險區域民眾勿入！花蓮舞鶴淨水廠上方地層崩塌　面積10公頃

國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

年查獲私菸2,000萬包　北區國稅局籲民眾「拒絕私菸．全民護廉」

台東縣政府關懷獨居老人　補助裝置緊急救援連線

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

因應振興三倍券紙本到了！　五分局、白河分局超前部署護券滴水不漏

不斷更新／高國輝陽春砲、統一安打要回領先　3局3比1富邦

公車撞爛轎車有洋蔥！駕駛肝癌末期　「為了3個孩子」吃藥壓病卻一時恍神

中職／盜三壘竟是第一次？陳晨威本季最快20盜　40盜不強求

「國民渣男」東出昌大自認星途已毀！　長澤雅美秒落淚力挺：別說那種話

推廣安養信託、深化在地安養照護　兆豐銀與康寧醫療集團簽訂MOU

苦雨下降　熊本八旬夫將救援繩留給妻，自己被洪水沖走

4脫序遊客跨武嶺護欄！忽視警示牌爽拍美照　新人也「用生命」來取景

LISA剪了超夯「鎖骨短髮」！搭配4款輕盈捲度　修飾出顯嫩小臉

中職／統一獅得分效率不夠好　劉育辰只打70分

老甜媽養的鮮蚵！神手變出「超實在蚵仔煎」還手繪食譜　網一知真相求開課

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

新竹怪客性侵機車　苦主驚見白色黏液

白沙屯媽突煞迴轉進車行！首度駐駕員林

為養3子女！癌末公車司機抱病上班

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

騎車到派出所領司法文書被識破酒駕告發

屏東男熱昏大鵬灣偏僻處　警巡邏發現送醫

海拔0~3275M　500自行車好手競技奔武嶺

太熱了！桃園「來鄉下種西瓜」提早採收

酪梨成水果新「綠金」　銀獅農場20年前有先見

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

桃園捷運路網2.0　擘劃未來30年願景

苗議員PO爆乳婚紗照　網稱美呆了

廖敏雄霸氣捐助東高棒球隊100萬

更多熱門

相關新聞

海龜被摸會痛！龜殼厚度跟寶特瓶一樣薄

海龜被摸會痛！龜殼厚度跟寶特瓶一樣薄

小琉球才傳出有民眾潛水時，游去摸海龜，這一摸最高可能罰30萬。海洋委員會也在昨（1）日於臉書專頁PO文表示，其實海龜的殼是有知覺的，如果摸到牠，是一定有感覺的；若是受傷的話，也會非常疼痛。

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」獲選　

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」獲選　

台灣保時捷佈建全台充電網絡

台灣保時捷佈建全台充電網絡

AI+5G打造醫療物聯網新趨勢

AI+5G打造醫療物聯網新趨勢

視訊養生操！ 京台社區交流「防疫、垃圾分類心得」

視訊養生操！ 京台社區交流「防疫、垃圾分類心得」

關鍵字：

海洋事務交流成大海洋委員會簽署備忘錄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／美國正式退出世界衛生組織

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面