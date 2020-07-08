葛特曼「騙子」案新進展！柯文哲明10:00親赴北檢發表聲明

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

2018年市長選舉，「屠殺」作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案，還批評柯文哲是個「騙子」，讓柯文哲怒告葛特曼。最新消息指出，柯文哲將在9日上午10時，親自前往台北地檢署說明，預計會後發表聲明，並且不接受媒體採訪。

據了解，柯文哲提告後，一向都委由律師說明，明天柯文哲難得出面說明，並將透過聲明表達他對這個案子的態度，柯文哲大動作出面說明的舉動，也令外界格外關注。對於為何柯文哲要親上火線說明？北市副發言人黃瀞瑩僅說，明天柯文哲本人會親自統一說明，不願多回應。

▲屠殺作者葛特曼在來台國際記者會中批評柯文哲。（資料照／記者呂佳賢攝）

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會，面對民眾以英文發問，「Do you think Dr.KO is a liar？」，葛特曼想了一下之後，點頭表示「Yes」，引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示，「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」儘管柯文哲要求道歉，但未獲葛特曼回應，柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴，事發一年後，傳出柯文哲9日將前往北檢說明，並發表聲明。

▲柯文哲當時委託律師提告妨害名譽。（資料照／記者楊佩琪攝）