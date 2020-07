葛特曼「騙子」案新進展！柯文哲明10:00親赴北檢發表聲明

▲台北市長柯文哲。(圖/記者林敬旻攝)

記者楊亞璇/台北報導

2018年市長選舉,「屠殺」作者葛特曼質疑台北市長柯文哲涉入器官仲介案,還批評柯文哲是個「騙子」,讓柯文哲怒告葛特曼。最新消息指出,柯文哲將在9日上午10時,親自前往台北地檢署說明,預計會後發表聲明,並且不接受媒體採訪。

據了解,柯文哲提告後,一向都委由律師說明,明天柯文哲難得出面說明,並將透過聲明表達他對這個案子的態度,柯文哲大動作出面說明的舉動,也令外界格外關注。對於為何柯文哲要親上火線說明?北市副發言人黃瀞瑩僅說,明天柯文哲本人會親自統一說明,不願多回應。

▲屠殺作者葛特曼在來台國際記者會中批評柯文哲。(資料照/記者呂佳賢攝)

葛特曼於2018年10月2日來台召開國際記者會,面對民眾以英文發問,「Do you think Dr.KO is a liar?」,葛特曼想了一下之後,點頭表示「Yes」,引發軒然大波。

柯文哲也在當晚不滿表示,「他給我解釋清楚,他這Liar到底是怎麼一回事,不解釋清楚我就告他,就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」儘管柯文哲要求道歉,但未獲葛特曼回應,柯文哲在2018年10月4日提出妨害名譽告訴,事發一年後,傳出柯文哲9日將前往北檢說明,並發表聲明。

▲柯文哲當時委託律師提告妨害名譽。(資料照/記者楊佩琪攝)