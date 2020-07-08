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北市sogo商圈當街擄人！警去電「馬上放人」　5嫌嚇到鳥獸散

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▲▼臺北市最新消息快訊圖。

▲北市東區商圈7日晚間驚傳男子駕車當街擄人討債虐打，所幸目前被害人已經獲釋。

記者張君豪／台北報導

台北市東區商圈驚傳當街擄人案件，涉嫌當街擄仁的陳姓男子僅是為了1萬元的債務，7日晚約9點多將欠債的王姓男子約到忠孝東路、復興南路口，當著東區商圈來往人潮前將對方強押上車，駕車直奔蘆洲區一處砂石場毆打，轄區大安警分局新生南路派出所緊急調閱監視器，找出擄人男子駕駛的車號，打電話要求陳男放人，警方深夜約談涉嫌擄走欠債男的5名男子到案說明。

警方透露，陳姓男子將價值約1萬元的手錶賣給王姓男子，王男取走手錶後遲遲未交錢，加上王男失業卻不積極找工作還債，引發陳男不滿。陳男昨晚以幫王男辦手機為由，將對方約到東區上述路口，並當著滿街行人面前將王姓被害人強押上車載往蘆洲某砂石場。

不少民眾目擊歹徒當街擄人，嚇得立刻打電話報警，警方跟據報案人提供車號，並比對監視器連絡上陳姓男子，告知目前已在追查此案，要求陳男馬上放人，否則「後果很嚴重」，陳男打人打到一半接到警方來電，嚇得掛掉電話，與同夥趕緊逃離現場。

北市警方稍晚通知新北市蘆洲警方協查，也已約談涉嫌「為了1萬元」當街擄人的陳男團夥等5人到案，預計會依違反強制、傷害等罪嫌依法究辦。

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