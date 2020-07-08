孩子「被大球砸臉」肇事女嘻笑不道歉！　媽心疼：擺攤小孩就該吞下嗎

▲女高中生用球打到人還嘻笑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

小孩乖乖陪媽媽擺攤，竟然莫名被高中女生的球砸到，且對方態度輕浮不願道歉！一名媽媽表示，她昨天帶著孩子去擺攤賺微薄收入，卻無預警飛來一顆籃球大小的球，直接擊中孩子稚嫩臉龐，意外發生當下對方只是笑而不語，敷衍幾句後就繼續到遠處踢球，「難道擺攤的小孩就應該被如何都吞下嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，當時孩子乖乖地在攤位上看卡通，突然被球砸中也痛得不知該如何反應，即便踢球的高中生可能是不小心的，但事後並沒有道歉，只是看著孩子傻笑不說話，對方的媽媽敷衍幾句後就帶著女兒離開，繼續在旁邊開心地玩踢球，讓她看了心裡很不是滋味。

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▲小孩被砸到臉部，對方卻不道歉。非當事人。（示意圖／翻攝自pakutaso）



她無奈地說，雖然孩子堅強地沒哭鬧，但萬一眼睛真的受傷，「擺攤沒賺什麼錢，看眼科傷科都不夠了」，對方卻無視事情嚴重性，還表現出輕浮的態度，令她實在替孩子感到很心疼。

網友回應，此事和原PO是否從事擺攤無關，孩子被欺負本來就要捍衛自身權益，當下應該直接報警處理，事後才在網路上發文並沒有幫助，「小孩莫名其妙被欺負，當然直接找對方理論處理，跟妳的職業有什麼關係？我也是擺路邊攤的」、「這跟妳是不是擺攤沒有關係，受傷就是受傷了，對方不處理就報警」、「如果你認為擺攤就低人一等，說真的，你的子女不止現在被欺負...往後有很長一段日子也會是這種下場。」