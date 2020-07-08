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美女主播年賺2000萬！從小順「根本人生勝利組」…私下慘到：偷偷寫下遺書

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▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲正妹罹患躁狂抑鬱症。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州市第七人民醫院抑鬱專科從4月開始，掛號數量增加了不少。一位20多歲正妹名校畢業，現在年賺500萬人民幣（約新台幣2099萬元），根本人生勝利組，日前卻被家人送往醫院就醫，面對醫生時笑嘻嘻的表示，「醫生，你肯定治不好我的毛病……，我整個世界都崩塌了。」

據《錢江晚報》報導，女孩是浙江人，長得漂亮，經濟條件也不錯，她在杭州做了多年直播，在行業裡算是比較成功的，年入500萬人民幣。

6月中旬的一天，她一個人在家，望著窗外發呆，心情有些低落，因為睡眠不太好，吃了一顆安眠藥，還是睡不著。又吃了一顆，不知不覺，1個小時裡，她服用了20多顆安眠藥。等她回過神來，覺得有點不對了，家裡沒有其他人，趁自己還有一點意識的時候，她打了個車，自己去醫院洗了胃。

沒過幾天，媽媽和哥哥來看她，無意間發現她偷偷寫遺書。一家人嚇壞了，趕緊帶她來看病。女孩一臉笑容，看似積極治療，卻對醫生說，「醫生，你肯定治不好我的毛病，我學過心理學，我知道自己的情況。」

據悉，無論是以前還是現在，女孩都非常優秀，當年，她在杭州某重點高中讀書，成績優異，大學是在澳門大學讀的，學的葡萄牙語，畢業時成績第一。工作的時候，她一天常常工作12甚至16個小時，都不覺得累，積極外向，後來工作收入不錯，她還資助了好幾個困難學生。

「人生的各種精彩，我都經歷過，應該很滿足了。」可是，就是這樣一個優秀的她，常常會突然沒由來的心情低落，「最近和男朋友在吵架，我就覺得整個世界崩塌了，加上這些天天天下雨，我聽到聲音就覺得很煩，又濕噠噠的，很難受。」在服藥之前，她還用小刀割過自己的手臂。

心理醫生孫裕勇說，她患上的就是雙相障礙（躁狂抑鬱症），心理與社會環境諸多方面因素參與其發病過程。不過，醫生指出，這樣的患者不在少數，通過積極治療，還是能控制的。

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