李眉蓁出線「最大推手」曝光！　江啟臣拍板確立「江韓聯盟」起手式

圖、文／鏡週刊

本刊調查，罷韓投票後，國民黨在高雄士氣持續低迷，又出現議長補選分裂變數，讓藍高層更加焦頭爛額。黨主席江啟臣5日前往澎湖與黨代表溝通時，神情凝重地說：「這次補選，百分之百關乎到國民黨未來的發展，也是國民黨起死回生的一場選舉。」談話之中，隱約透露在8月15日補選過後，黨內即將接踵而至的政治風暴。

▲代表國民黨參戰高雄市長補選的李眉蓁，韓系色彩濃厚，獲韓市府人馬進駐輔選。（圖／鏡週刊提供，下同）

沒想到江話說完的當晚，國民黨高雄市議會團隨即就掀茶壺內風暴，高市議員陳麗娜、吳利成無預警宣布退出黨團運作，一位地方輔選幹部憂心忡忡的說：「市長補選只剩一個月，黨中央還無法止血？再這樣下去，恐怕連議長補選也會被民進黨拿走。」

面對黨內外的不利情勢，國民黨祕書長李乾龍6日也罕見公開喊話，強調如果丟了高雄市議長，「我們2個（與江啟臣）就走路」。對此，藍營核心人士告訴本刊，李乾龍的喊話其實意在言外，主要是為疏解黨內不斷累積的逼宮聲浪。

但究竟李眉蓁為何以出線代表藍營角逐市長補選？藍營核心人士透露，李表面上是市黨部主委莊啟旺力推，其實背後全力運作背書的人是韓國瑜與其妻子李佳芬，江啟臣拍板由李眉蓁出線的著眼點，並不在勝選，而是確立「江韓聯盟」的起手式，因而顧不得議會黨團成員反對，也要讓李以韓家軍的角色挑戰綠營。

不過，為確保藍營在高雄不至於崩盤，據了解，黨中央已預設市長補選的3道目標門檻，一是防止候選人李眉蓁落入第3，二是總票數至少拿下3成基本盤，最後才是贏得勝選。

黨務人士評估，江只要過得了前2關，就能暫時穩住黨魁大位，但在此之前，若議長補選失利，市長補選又過不了關，讓藍營在一年內前後面臨總統、罷韓等4連敗，這就不只是重挫藍營士氣而已，江的黨主席地位也會更加搖搖欲墜，黨魁連任之路恐怕面臨倒江派逆襲。



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