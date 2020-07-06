比肺炎還可怕！「超級搖頭丸」3個月奪31條人命…最年輕17歲

▲高檢署表示，已在年輕族群間流行的超級搖頭丸PMMA危害重大，3個月內即造成31人死亡。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT



台灣高檢署統計指出，今年1至3月計有42人因吸食新興毒品死亡，其中施用超級搖頭丸PMMA死亡者即高達31人，由於PMMA已在年輕族群間流行，不少年輕人甚至合併笑氣使用，致死率極高，尤其暑假已到，為恐年輕人持續遭受毒害，檢警單位即將展開強力查緝行動。

高檢署今年即曾提出警告，法務部法醫研究所去年第4季10至12月解剖吸毒致死案，其中施用PMMA死亡高達34人，光12月1個月內就有28人，案例遍及全國，最年輕死者僅17歲。

依據今年第1季1至3月統計，因吸食新興毒品死亡42人中，施用超級搖頭丸PMMA死亡仍高達31人，PMMA案件數量居高不下，情況似有愈演愈烈的趨勢，顯示PMMA毒害未獲控制，高檢署對此表示憂心。

高檢署研究分析，新興毒品快速竄起，以毒咖啡包、液態毒品等混合式毒品正在年輕族群間流行，因包裝精美讓人降低毒品警戒性，性質不定、查緝不易、混合施用後致死率高。目前與搖頭丸、安非他命、K他命等新興毒品尚與笑氣合併使用，應積極壓制新興毒品流通擴散。

高檢署表示，PMMA（副甲氧基甲基安非他命）為2級毒品，屬中樞神經興奮劑，但毒性超過MDMA搖頭丸、甲基安非他命4倍，50毫克就有中毒可能。但因PMMA毒性作用較慢，施用者常因初期無感，導致使用過量致死，加上PMMA成本低、製程快，常以毒咖啡包型式出現。吸食PMMA後會神智不清、全身抽搐，甚至大吼大叫，手腳亂踢，致死率極高。

此外，據高檢署統計，今年1至3月共查獲毒品544.2公斤，以第3級毒品361.5 公斤占66.4%居多數，主要為K他命；其次為第4級毒品86.2 公斤，占15.8%。而1至3月吸毒初犯有1710 人，至3月底毒品案在監受刑人有2萬7415人，其中染愛滋病有1460人。

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