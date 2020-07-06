馬英九以「國安五法」類比「港版國安法」　民進黨：荒謬不恰當

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九5日針對港版國安法通過表示，「我們蔡政府的國安法也不遑多讓啊！我們有國安五法、反滲透法」。對此，民進黨透過臉書粉專「民進黨發言人」回應，該類比荒謬不恰當。

民進黨表示，「地球是圓的，不是平的，馬前總統你知道嗎？」 當全世界許多民主國家都透過立法，來防止對抗中國的滲透跟入侵，也都反對中國強行通過港版國安法，侵害香港人權時，馬英九卻把中國「港版國安法」跟台灣「國安五法」、「反滲透法」做荒謬且不恰當的類比，胡亂比較，形同把台灣等同於香港，慶幸馬英九已經不在任。

民進黨指出，馬英九令人咋舌的言論，不知是不是因退休後，與世界民主社會脈動脫節，或個人鄉愁和意識形態，反映出真實想法？尤其馬英九說出沒有「一中各表」就沒有「九二共識」，不禁讓人冒冷汗，覺得馬英九是否拍子慢了好幾拍，大陸主席習近平去年公然定調「九二共識」就是「一國兩制」時，馬英九人不知道在哪裡？還好那時候馬英九已不是總統，不然真不知道馬英九會如何包容「九二共識」。

民進黨批評，就當世界民主國家同聲撻伐中國，抵制中國蠻橫對待港人的行為時，馬英九卻聲討民主台灣，馬英九的論述，難道也是國民黨中央現在的立場嗎？