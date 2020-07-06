快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

記者黃彥傑、鄒鎮宇／綜合報導

台北23歲李姓女大生4日在台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，刻意不穿內褲裸露下體讓人拍攝。對此，李女今到案說明，表示平時沒有穿內褲的習慣，且只駱姓男友拍攝，當天是其他人利用角度刻意偷拍。警方訊後依涉公然猥褻罪送辦。

李女6日下午3時20分在駱姓男友兼攝影師的陪同下，前往圓山派出所說明。李女看到現場媒體，大方揮手說「嗨~~~你們為了收視率也是很辛苦齁！」、「靠腰擋路，他們這樣也是滿累的，他們滿可憐的，他們也是要交差。」

警方將31歲駱姓男子列為關係人，一起製作筆錄說明。駱男辯稱，他曾提醒過女友會有曝光的風險，當時是轉身或風吹過才會露出臀部，並非刻意。

▲李姓女大生表示，平時沒有穿內褲的習慣。（圖／記者莊喬迪攝）



▲女大生的行徑引發外界嘩然。（圖／翻攝臉書）



警方對女大生男友說法存疑，因為女學生活動中裸露下體照片在活動過後陸續被上傳臉書社群軟體，而且站立、回頭、蹲姿角度都有，並非單一人所拍攝。

警方初訊後，對於該男友辯稱女大生因為轉身不小心、臀部才被拍攝說法持保留態度，另外也將追查男攝影師照片是否有刻意外流，或有其他民眾拍攝流傳。

另外，部分照片顯示，女大生有刻意撩高裙角或張開雙腿的動作，警方訊後依公然猥褻罪嫌送辦李女。

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