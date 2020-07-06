誤開「那個箱子」揭丈夫出差秘密！　她崩潰求離…第2個家竟只在5km外





▲行李箱示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

凱倫（Karen）跟馬克（Mark）是一對澳洲夫妻，兩人結婚已經5年，並且擁有一對雙胞胎女兒，不過就在小孩4歲的時候，馬克找了一份新工作，並稱自己要去很多地方出差；凱倫在一次晚上剛好整理到丈夫的行李箱，但裡頭除了髒衣服之外，還有一張一名30多歲女子跟一個約18個月大男孩的照片，這時她才發現事情似乎有些蹊蹺。

綜合外媒報導，凱倫跟馬克住在澳洲珀斯，從婚前馬克就常常出差，所以凱倫也不疑有他，就在他們的小孩4歲那年，馬克換了一份工作，並表示自己需要更多的時間出差，地方則是不確定，但幾乎都在倫敦或是南非。

某次馬克出差回家後的晚上，凱倫因為工作而熬夜，她看到丈夫留在一旁的行李箱，決定要幫忙將髒衣服拿去洗衣機中，但卻意外的於箱子中發現一些陌生物品，裡頭竟然有一張一名30多歲女子，跟一名年紀約18個月大的男孩照片；一開始她還以為是老公在機場拿錯了行李箱，但除了照片之外，其他的東西都是老公的沒有錯。

第二天早上，凱倫質問馬克「為何會有這張照片」，但得到的解答卻讓她心碎。馬克說，自己外遇了照片裡的女人，而且那個小男孩就是自己的種，雖然早就知道會有被發現的一天，但這一刻他還是感到十分害怕；他並不是不愛這個家了，只是他讓自己陷入無法擺脫的境地。

報導中指出，凱倫一開始以為馬克的外遇對象可能是在國外，也就是這一切都是在出差中所發生的，但最後殘忍的事實證明，馬克根本就沒有出國工作，而他的外遇家庭離原本的家只有3英里（約4.8公里）的距離。凱倫因為這件事變得崩潰跟瘋狂，最後在認為馬可一定無法跟另一個家庭割捨後，決定以離婚收場。