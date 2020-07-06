　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動水域運動發展　台東縣辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東為推動水域運動發展，特辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲台東為推動水域運動發展，特辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣擁有得天獨厚的自然環境，縣政府教育處為積極推動台東水域運動發展，希望透過培訓，讓縣內參與教師能習得正確獨木舟基本動作教學概念，並獲得從事獨木舟運動基礎教學的能力，成為推廣獨木舟運動之專業人才及種子教師。特邀請ACA(American Canoe Association美國獨木舟協會)認證之獨木舟教練擔任培訓講師，於4日及5日、11日及12日辦理為期4天的ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓課程。

▲▼ 台東為推動水域運動發展，特辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東為推動水域運動發展，特辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

教育處表示，為期4天的ACA獨木舟國際認證培訓課程，規劃課程包含海洋知識、裝備介紹與應用、操控技巧、救援技巧等，加強學員對於水域活動相關知識，並提升學員水域活動的安全意識及緊急處理能力；更於活水湖，以及海訓的基翬港至石雨傘港（或新蘭港至金樽港）等水域區域進行，使受訓教師實際於台東水域環境進行操作及術科認證，更規劃受訓教師於結訓後，實際擔任至少4次獨木舟教學之服務實習領航人員，經考核合格後始獲核發「ACA海洋平臺舟國際領隊教練(ACAKayakingTripLeader)證照」，以完備教師能具備於學校獨木舟體驗活動協助教學之專業能力。

教育處指出，此證照為國際證照，課程內容及鑑定考核之項目比照ACA美國獨木舟協會認證系統，期培育在地教師擔任海洋平台舟領隊教練人才，積極推動平臺舟體驗行程，迅速累積不同年齡層體驗人次，舉辦學生體驗教學活動，帶動地方水域運動並發展產業。

►變美看這裡

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／執行長正宮首露面！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴回應了
蘇花改第一張龜速罰單！賓士男「太緊張」只開46公里…無照下場
快訊／掀裙當眾裸下體...假Coser妹到案了！派出所製作筆
1280月票搭到「3千元↑」要查旅遊軌跡　柯文哲：資源要合理
快訊／海陸翻艇點水深僅「150公分」　海軍公布致命因素
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

斗南鎮農會「稻米文化餐桌計畫」　家政媽媽大展身手推翻食材印象

振興花卉產業　雲林縣府攜手花農虎尾故事館「展花香」

推動水域運動發展　台東縣辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓

北大武山山友遺失物千奇百怪　貼身衣物、現金…林管處籲記得帶下山

感恩雲林郵務士防疫辛勞　慈濟基金會贈關懷禮慰勉

酪梨成水果類新「綠金」　高樹銀獅農場20年前有先見

836箱實體三倍券運扺宜蘭　價值5.1億！警方重兵戒備　

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

斗南鎮農會「稻米文化餐桌計畫」　家政媽媽大展身手推翻食材印象

振興花卉產業　雲林縣府攜手花農虎尾故事館「展花香」

推動水域運動發展　台東縣辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓

北大武山山友遺失物千奇百怪　貼身衣物、現金…林管處籲記得帶下山

感恩雲林郵務士防疫辛勞　慈濟基金會贈關懷禮慰勉

酪梨成水果類新「綠金」　高樹銀獅農場20年前有先見

836箱實體三倍券運扺宜蘭　價值5.1億！警方重兵戒備　

《絕地求生》PCS1 洲際賽落幕各賽區冠軍出爐　大陸賽區再度稱霸亞洲

陳偉殷提點投球技巧　黃勃睿通過測試盼為父圓夢

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

DD52粉紅梅花人氣女孩去超商挖寶⋯最愛泰山冰鎮系列分享酸甜好滋味　

央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

水深「150公分」釀2陸戰隊員溺斃？　海軍補充：最深達10公尺

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

地方熱門新聞

白沙屯媽衝清水餐廳　信徒：老闆要發了

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

花蓮槍戰1中彈1死　4人抓到了

桃園區部分地區　汰換管線工程停水

桃園許氏家族贈復康巴士　組車隊助偏鄉

嘉泰獅子會長李宗哲投入社區長照關懷

嘉縣小小警察體驗營六梯次　120名全程免費

郭俊男雕塑個展　桃園展出

故宮南院拉抬大嘉義觀光

接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

金門海巡戒護活動 驚見未爆彈緊急封鎖現場

台北流浪5天到桃園遭誤認小偷　警助返家

更多熱門

相關新聞

吳謹言4招瘦手臂　1個月揮別蝴蝶袖

吳謹言4招瘦手臂　1個月揮別蝴蝶袖

演出《延禧攻略》而爆紅的大陸女星吳謹言，向來給人纖細小身板的印象，但她笑說其實自己有92斤（46kg），只是瘦在該瘦的地方。近日她首次公開自己的私房瘦身操，先教大家在家就能練的4招「瘦手臂小運動」，認真做1個月就能揮別蝴蝶袖，練出漂亮好線條。

為孩子打造一種移動的浪漫

為孩子打造一種移動的浪漫

美津濃新鞋撞型福壽螺

美津濃新鞋撞型福壽螺

夏天快來練拳擊！冷氣房內就能做

夏天快來練拳擊！冷氣房內就能做

蔡依林緊身瑜珈服真實體態現形

蔡依林緊身瑜珈服真實體態現形

關鍵字：

水域運動海洋教練ACA海洋平台舟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面