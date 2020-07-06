推動水域運動發展　台東縣辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓

▲台東為推動水域運動發展，特辦ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣擁有得天獨厚的自然環境，縣政府教育處為積極推動台東水域運動發展，希望透過培訓，讓縣內參與教師能習得正確獨木舟基本動作教學概念，並獲得從事獨木舟運動基礎教學的能力，成為推廣獨木舟運動之專業人才及種子教師。特邀請ACA(American Canoe Association美國獨木舟協會)認證之獨木舟教練擔任培訓講師，於4日及5日、11日及12日辦理為期4天的ACA海洋平台舟國際領隊教練培訓課程。

教育處表示，為期4天的ACA獨木舟國際認證培訓課程，規劃課程包含海洋知識、裝備介紹與應用、操控技巧、救援技巧等，加強學員對於水域活動相關知識，並提升學員水域活動的安全意識及緊急處理能力；更於活水湖，以及海訓的基翬港至石雨傘港（或新蘭港至金樽港）等水域區域進行，使受訓教師實際於台東水域環境進行操作及術科認證，更規劃受訓教師於結訓後，實際擔任至少4次獨木舟教學之服務實習領航人員，經考核合格後始獲核發「ACA海洋平臺舟國際領隊教練(ACAKayakingTripLeader)證照」，以完備教師能具備於學校獨木舟體驗活動協助教學之專業能力。

教育處指出，此證照為國際證照，課程內容及鑑定考核之項目比照ACA美國獨木舟協會認證系統，期培育在地教師擔任海洋平台舟領隊教練人才，積極推動平臺舟體驗行程，迅速累積不同年齡層體驗人次，舉辦學生體驗教學活動，帶動地方水域運動並發展產業。

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