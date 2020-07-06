女同事頭髮臭翻「5天洗一次」：沒味道啊！他閉氣想吐：根本屍臭味

▲女同事頭髮又油又臭！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

正值酷夏，民眾才踏出門就滿身大汗，尤其頭髮黏膩更是崩潰！一名男網友哀號，最近來了一位妹子，每次經過她身邊，頭髮都飄著惡臭味，「我真的快吐了！」某次，原PO以洗髮的話題，希望能暗示女同事注意，豈料對方還一臉自信回應「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次」，此話一出更讓原PO臉綠了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，日前公司來了一位女同事，身上常常散發怪味，「味道真的太重！」某日，原PO只好委婉詢問，「妳們女生頭髮多久洗一次？」

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只見女同事撫輕撫秀髮，接著一本正經回應，「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次啊！」當下原PO臉垮心想，「是誰給妳的自信...說妳頭髮沒味道啊？我走過妳身邊都要憋住呼吸，深怕那個屍臭味飄進我的鼻孔裡，而且整個頭都是油，我真的快吐了！」

被臭味熏到母湯的原PO求解，「女爆友也都是五天洗一次頭髮嗎？」文章曝光後，掀起7千多位網友爆笑驚呼，「差點午餐噴出來，這文字敘述整個文章都隱約是臭的」、「五天到底是什麼妖術」、「很多女生都是3天，甚至更久」、「你同事是坐月子的概念吧」、「我洗過12天來洗一次頭的客人，嗯～夏天，我很想死，指甲縫都是油污」、「曾經有油臭頭的同事，遠遠就能聞到油味」、「會不身體也是，五天洗一次」。

▲網友透露，同事頭皮屑也超噁！（圖／翻攝爆怨公社）



留言中，不少女網友分享洗頭頻率，「我一定要每天洗頭，不然我自己會先中毒身亡」、「我覺得三天已經很極限了吧」、「每天洗，無法接受，不洗頭髮我會很痛苦」、「每天洗！熱水器壞掉也要洗」、「我坐月子撐到一星期就受不了了，平日二天洗一次」、「這種天氣有時一天洗兩次」。