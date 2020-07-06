　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女同事頭髮臭翻「五天洗一次」：沒味道啊！他閉氣想吐：根本屍臭味

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲頭髮（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女同事頭髮又油又臭！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

正值酷夏，民眾才踏出門就滿身大汗，尤其頭髮黏膩更是崩潰！一名男網友哀號，最近來了一位妹子，每次經過她身邊，頭髮都飄著惡臭味，「我真的快吐了！」某次，原PO以洗髮的話題，希望能暗示女同事注意，豈料對方還一臉自信回應「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次」，此話一出更讓原PO臉綠了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，日前公司來了一位女同事，身上常常散發怪味，「味道真的太重！」某日，原PO只好委婉詢問，「妳們女生頭髮多久洗一次？」

請繼續往下閱讀...

只見女同事撫輕撫秀髮，接著一本正經回應，「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次啊！」當下原PO臉垮心想，「是誰給妳的自信...說妳頭髮沒味道啊？我走過妳身邊都要憋住呼吸，深怕那個屍臭味飄進我的鼻孔裡，而且整個頭都是油，我真的快吐了！」

被臭味熏到母湯的原PO求解，「女爆友也都是五天洗一次頭髮嗎？」文章曝光後，掀起7千多位網友爆笑驚呼，「差點午餐噴出來，這文字敘述整個文章都隱約是臭的」、「五天到底是什麼妖術」、「很多女生都是3天，甚至更久」、「你同事是坐月子的概念吧」、「我洗過12天來洗一次頭的客人，嗯～夏天，我很想死，指甲縫都是油污」、「曾經有油臭頭的同事，遠遠就能聞到油味」、「會不身體也是，五天洗一次」。

▲▼ 女同事頭髮很臭（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友透露，同事頭皮屑也超噁！（圖／翻攝爆怨公社）

留言中，不少女網友分享洗頭頻率，「我一定要每天洗頭，不然我自己會先中毒身亡」、「我覺得三天已經很極限了吧」、「每天洗，無法接受，不洗頭髮我會很痛苦」、「每天洗！熱水器壞掉也要洗」、「我坐月子撐到一星期就受不了了，平日二天洗一次」、「這種天氣有時一天洗兩次」。

ET快訊
快訊／平時就不穿內褲！「下空假Coser妹」到案說明了：只給
遭控性侵衛生所女員工　執行長再發聲：我也是受害者...曝背後
LIVE／「假Coser妹」離開派出所現身了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越捷航空「撤僑班機」7/7桃機起飛　240名滯台越南人能回家了

振興歡樂購！　南投市拚「三倍券」再加碼抽大獎活動！

台灣首座「慰安婦博物館」閉館倒數！「阿嬤家」每年虧損5百萬11月停止營運

女同事頭髮臭翻「5天洗一次」：沒味道啊！他閉氣想吐：根本屍臭味

台博館鐵道部園區7/7開幕！館內有莒光號可搭　窗外還會有光影、聲音

「2300萬動態模型」重現第3代火車站場景！台博館鐵道部園區7/7開館

看著平板發呆！上班1天離職「甩法規討薪水」　老闆超無奈...網全怒了　

遠見／執政者最重要的道德承擔 「讓國民有安全感」

快訊／60年金龍旅遊收入掛零「7月起全員領基本工資」 公告：歡迎自提離職

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」　台東人護航：這是當地最高級

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

越捷航空「撤僑班機」7/7桃機起飛　240名滯台越南人能回家了

振興歡樂購！　南投市拚「三倍券」再加碼抽大獎活動！

台灣首座「慰安婦博物館」閉館倒數！「阿嬤家」每年虧損5百萬11月停止營運

女同事頭髮臭翻「5天洗一次」：沒味道啊！他閉氣想吐：根本屍臭味

台博館鐵道部園區7/7開幕！館內有莒光號可搭　窗外還會有光影、聲音

「2300萬動態模型」重現第3代火車站場景！台博館鐵道部園區7/7開館

看著平板發呆！上班1天離職「甩法規討薪水」　老闆超無奈...網全怒了　

遠見／執政者最重要的道德承擔 「讓國民有安全感」

快訊／60年金龍旅遊收入掛零「7月起全員領基本工資」 公告：歡迎自提離職

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」　台東人護航：這是當地最高級

關詩敏合體孫盛希飆神曲...「連升4個Key」被誇：根本大魔王！

遭酸「年紀小卻迂腐」　李眉蓁回擊：不知道蘇貞昌阿伯有什麼問題！

國巨6月營收45.4億元「年成長48%」！累積前6月年增12%　中國廠區產能漸趨穩定

美副國務卿明訪韓！北韓開嗆「不屑被當工具」...南韓：敦促美朝對話

國民黨桃園市黨部搬家越搬越小！　邱奕勝：接地氣年省租金百萬

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

大家都在討論的「海洋友善防曬」是什麼？為了對地球好，沒有下海也要用嗎？

超狂服務！海底撈中友店推露營外送　25公里範圍內皆可送

楊懿軒「獻身台版IU」先修毛　19歲砸8萬轉大人

執行長超強控制慾！她外出都要拍照回報　衛生局女生前LINE曝2年不倫戀…

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

訂麥當勞外送「訂單27元」結局糗炸

假Coser沒穿露下體校長要處理

花3600元租3停車格！　她連2天被占用氣炸出招了

棄台大電機！他重考4年堅持拚醫科

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

假coser妹校長親回留言：學校處理

更多熱門

相關新聞

任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮

任容萱3招護髮秘訣養出仙女美髮

女星任容萱自出道以來，除了甜美臉蛋深植人心，一頭飄逸長髮更是其招牌象徵，昨（3）日出席香氛洗護髮品上市發表會，表示自己相當在意髮質和頭皮髮絲氣味，更大方透露私房護髮小撇步，除了隨身攜帶梳子，竟還會到處尋找吹風機！

99元洗髮「才坐下怒炸」！離職妹曝暗黑秘密

99元洗髮「才坐下怒炸」！離職妹曝暗黑秘密

辦公室勸戴口罩　女同事被木棍毒打

辦公室勸戴口罩　女同事被木棍毒打

洗髮後這步驟不確實　小心惹頭痛

洗髮後這步驟不確實　小心惹頭痛

天天洗頭依舊癢？改善搔癢4大關鍵

天天洗頭依舊癢？改善搔癢4大關鍵

關鍵字：

女同事頭髮洗髮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面