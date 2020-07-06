文化部允國家動漫館留在台中　市府今提供7處地點圈選

▲台中市提供刑務所（上）、帝國糖廠（下）等7處給文化部動漫館選址參考。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕6月初北上拜會文化部長李永得，得到國家動漫館優先設在台中的允諾之後，市府積極尋覓合適地點，經由專家學者組成的諮詢委員會討論後，提出包括台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所等7處場址，6日已透過公函向文化部提出選址報告， 未來將全力推動動漫產業。

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新聞局表示，市府團隊相當重視國漫館設置在台中，初步先列出10多處場址，經邀集建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者，召開諮詢委員會討論及實地現勘，委員會最後提出「7大文化潛力亮點」供文化部評估。

成功大學建築系教授劉舜仁在諮詢委員會上表示，台中百年來被視為文化城，因為城市的創意氛圍、人文薈萃，許多創新構思都發源自台中，形成創意城市，透過城市發展脈絡，可豐厚漫畫本身的文化基礎，並以歷史城為基盤，串聯帝國製糖廠、文資園區、刑務所官舍群，形成｢國家漫畫博物館園區」。此外，劉也建議可利用｢台中舊火車站」人潮聚集點，舉辦cosplay或動漫節慶活動。

台中在地漫畫家鐵柱以參與法國安古蘭漫畫節經歷為例，強調市政府所建議的場址都很完美，且台中的地理位置、歷史資格都足夠，不僅能吸引舊的情感，也鼓勵包容、開發新的族群，並鼓勵用漫畫向全世界溝通宣傳「歡迎來台中！」未來還可發展成國際漫畫節。

市府建議場址包括：台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所(星泉公園)、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等7處。

依文化部國家漫畫博物館區位選址條件，包括周邊交通、動漫資源、都市計畫、土地權屬、未來營運模式等評估，其中前3處場址位在綠空鐵道軸線上，與文化部文化資產園區串連，可發展成漫畫產業聚落。未來可結合中台灣電影中心發展漫畫之都，成為相關產業的重要基地。

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