快訊／大雷雨襲雙北！8縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

▲部分地區有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。示警區域包括臺北市文山區、南港區；新北市新店區、深坑區、石碇區。請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。冰雹影響人車安全。

【16:42更新】氣象局16時10分針對8縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日新北市、南投地區及桃園、新竹、宜蘭、花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

請繼續往下閱讀...

大雨特報範圍

基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，高溫炎熱，各地高溫約在32至35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及及中南部近山區的平地和河谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出應留意防曬並多補充水份。

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）