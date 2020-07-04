出遊防中暑！雙北等「8縣市飆36度」　午後雷雨熱區曝

▲今各地天氣炎熱，8縣市高溫可能超過36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到太平洋高壓增強影響，未來一周各地天氣轉為穩定並高溫炎熱的狀態。臉書專頁「天氣即時預報」指出，本周午後雷雨範圍較小、雨勢緩和，僅四大區域有雷雨。

中央氣象局表示，今日各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，高溫約在32至35度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及及中南部近山區的平地和河谷有局部36度以上高溫發生的機率，共針對8縣市發布高溫資訊。

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氣象局表示，今日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市及新北市地區，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，也有36度高溫。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣即時預報指出，隨著太平洋高壓逐漸增強，大氣的活躍度明顯減低，周末假日天氣將「穩定」許多，大部分時間，都會是豔陽高照的盛夏天。

在午後雷雨部分，僅「全台山區、宜花、中南部內陸、雙北東側」有雷雨發展機會，但雨勢與前幾天相比，會緩和非常多，範圍也變得小。另台灣附近還是吹西南風，南部沿海平地在清晨、上午可能有小範圍、零星驟雨。內陸、大都市、東部縱谷則需注意中午酷熱高溫。

▲今日午後雷雨侷限在四大區域。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，未來幾天太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境轉趨穩定，各地多雲到晴。雖然還是有午後熱對流發展，不過雷雨範圍較侷限在山區，雨勢入夜後將趨緩回多雲到晴天氣。

天氣風險Weather Risk指出，少了雲層遮蔽，中午高溫有機會來到36度。尤其北部盆地以及內陸、溪谷等地區，感受上更加炎熱，外出務必要注意防曬、多補充水份，避免熱傷害。

▲今各地高溫炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）