8月後將有33名男同學！北市「靜修女中」今說掰掰　國中男生可直升了

▲靜修女中今正式更名為靜修高中。（圖／靜修高中提供，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

台灣第一所由天主教創辦的私立靜修女中，為了因應少子化及性別平權，在今(2020年)正式更名為「臺北市私立靜修高級中學」，校方今(3日)早舉行校名揭牌儀式，明年的九年級和高三學生將是第一屆領到「臺北市私立靜修高級中學」畢業證書的畢業生。

靜修校長蔡英華表示，靜修是一所完全中學，2007年起國中部開始招收男生，目前108學年度國中部約81位男學生。近年來考量性別平等且回應男學生高度直升需求，自2018年起開放國中部男生直升高中。目前，高中部已有13位男同學就讀，加上109學年度直升的20位男同學，今年8月起，高中部校園中將有33位男同學。

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因應男生直升高中，校方在硬體設備上也做了許多調整。包括增設男生廁所，並在校本部體育場旁增設籃球機。另外也預計增設生活科技木工教室，讓學生們可以發揮創意，體驗實務操作的樂趣。為了師生安全，校方也特別加強夜間照明，並加裝監視器，讓校園零死角。

▲今年8月起，靜修高中的高中部校園中將有33位男同學。

對於開放男學生直升後，許多家長關心的學生戀愛問題，靜修中學輔導室李佩瑜主任表示，在青少年階段對異性會產生好奇心是很正常的，靜修的師長們會教導孩子以尊重、平等的方式認識對方，建立正確的交友觀。

至於更名之後，高中部是否對外招收男生。對此，蔡校長回應短期內還沒有這個規劃。近幾年會先觀察高中男女合校後整體學習風氣及社會需求，再做評估。