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高雄「淫窟大樓」直擊！外籍女被騙下海　「暈船老司機」臥底揭真相

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七賢一路一棟老舊大頭外掛著多家護膚美容會館招牌，實則進行色情交易；外籍女子與男客要到大樓內房間進行交易。(讀者提供)

▲七賢一路一棟老舊大樓外掛著多家護膚美容會館招牌，實則進行色情交易；外籍女子與男客要到大樓內房間進行交易。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未完全平息，但有民眾向本刊投訴，高雄的色情行業依舊火熱，新興區七賢一路上就有一處大樓，裡面有多家美容護膚館，但其實都在進行色情交易。每到入夜，馬夫們就從各處載來小姐，小姐們嘻嘻哈哈說笑走進大樓，馬夫們的車子就停在大樓前等著小姐接客完畢，這棟老舊大樓就是高雄知名的大淫窟。

投訴人阿堯說，這裡的賣淫女子多是越南籍，依長相身材每40分價格分為2,600、3,100及3,600等三種價位，小姐交易一次各獲取900至1,100元不等。大樓內至少有5間美容坊，外牆也都大辣辣掛上招牌，周邊的居民都知道是掛羊頭賣狗肉，也大略知道真正經營者都是同一人。許多軍人休假時都知道來這裡找小姐放鬆，但距離200公尺的移民署南區事務大隊、500公尺外的新興分局卻像不知道似的。

阿堯說，他是有一次陪朋友前往消費，才知道這是一棟色情大樓，後來也和裡面的小姐聊過，知道老闆是來自越南，已取得台灣身分證的越南女子，她從家鄉鼓吹想賺錢的女孩來台打工。透露自身遭遇的小珍（化名）說，她在家鄉見姐妹來台灣工作後，不久就拿錢回家鄉幫家人蓋新房子，所以也透過介紹來台。

小珍說，因為要辦部分手續及先拿一筆錢安頓家人，她向仲介先預支約30萬台幣，直到來台才發現是要賣淫，但因為要清償債務，只好下海。因受疫情影響，許多以觀光名義來台的姐妹都回不去，不過因為逾期居留的罰款只要約1萬元，這段期間多接點客賺錢也不會虧。

被指為高雄大淫窟的七賢一路大樓內，從事性交易女子以東南亞外籍女子為主；入夜後打扮火辣的女子陸續進到大樓，準備開工。（讀者提供）

高雄市七賢一路一棟大樓被民眾投訴為大淫窟，且距離轄區新興分局僅數百公尺，卻像永遠掃蕩不掉。新興分局行政組長鍾睿賢說明，警方完全掌握，也將該大樓列為重點臨檢場所，但如果沒有經建等行政機關配合勒令停業、斷水斷電，還是「野草除不盡、春風吹又生」。

鍾睿賢解釋，該大樓查獲進行色情交易的女子很大部分是越南籍，但被查獲者多是依親來台的，以觀光來台的並不多。這些性交易的女子只能以違反社維法裁罰，而非掛羊頭賣狗肉的色情業者都曉得鑽漏洞，在判決前去變更商業登記，負責人和行號名稱都更換，到了判決後已是新的經營主體，因此難以勒令停業。

鍾睿賢澄清，轄區警方臨檢勤務都會將這棟大樓排入臨檢，但抓不勝抓，建議應比照電子遊藝場的管理辦法，如有違規就禁止變更登記，這樣才能在判決後讓業者停業。


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