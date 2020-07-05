批「三倍券」遭出征　李明璇再批預購「太麻煩」：像百貨公司辦年中慶！

記者洪靖宜／高雄報導

振興三倍券已開放預購，不過分為數位支付與實體券兩種形式讓不少人覺得不方便。對此，前高雄市府顧問、「挺韓正妹」李明璇日前在臉書發文批評，這項政策折騰老百姓，也引來許多網友出征，李明璇也出面回應，她說自己是在關心民生，反應百姓的心聲，難道現在連發言權都沒有了嗎？她說：「前天po文到現在，民進黨的側翼開始發動，出征攻擊我，有人在我的臉書用難聽的字眼去攻擊其他不同意見立場的人，真的是很糟糕。」

▲李明璇針對三倍券受訪 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李明璇表示自己收到很多有關三倍券的私訊留言 。（圖／記者洪靖宜攝）

前高雄市府顧問、「挺韓正妹」李明璇出面接受訪問時提到，是因為她的臉書收到非常多私訊和留言，認為三倍券有很多爭議且麻煩的地方，才會想發聲，她說：「三倍券惹來有非常多的民怨，這其實是樁好事，卻引發更多的麻煩，一開始要先掏出一千塊錢，然後獲得兩千塊，雖然可以買到三千塊的產品，但沒有理由叫我們自己要出一張券的錢，政府可以直接發兩千塊或是三千塊的券，讓我們直接去使用就好，還有非常多的人是住在偏鄉，政府應該要看見這些人，其實有很多不方便。」

▲李明璇針對三倍券受訪 。（圖／記者洪靖宜攝）

她感嘆：「從疫情爆發到現在，其實政府有時間可以去做進化，第一波紓困沒做好，現在三倍券出來，許多人還是帶著期待，盼能帶來一些經濟活水，但很多人反應，領這張券真的太麻煩，還要研究、還要去預購，這不是滿奇怪的嗎？很像百貨公司在辦年中慶。」

對於桃園市議員王浩宇在臉書酸「又來了，又有一股力量，在集體帶風向」，李明璇也說：「我只是在關心民生，反應百姓的心聲，難道現在連發言權都沒有了嗎？我前天po文到現在，民進黨的側翼開始發動，出征攻擊我，有人在我的臉書用難聽的字眼去攻擊其他不同意見立場的人，真的是很糟糕，想說奇怪，今天執政黨如果做的不好，人民去監督執政黨，但卻連發言權都沒有，王浩宇說我在帶風向，說國民黨在帶風向，如果今天國民黨真的有資源，可以帶風向，今天國民黨能夠帶得贏你們民進黨嗎？」

而對於網友湧入留言批評，她說：「我們是代表中華民國，其中一個人民的聲音，我完全不會怕這些攻擊，我反而覺得說，大家更要在這個時候把你想要講的講出來，不覺得現在執政黨好像比共產黨還要可怕，台灣的民主社會走到這樣子地步，好像連自己想要講的話都不能講，然後要被備受攻擊，然後被攻擊成這個樣子，我真的覺得很可憐阿。」她補充：「說實在的，我是非常關心民生，關心大家都所關心的問題，替大家發聲，卻被視為是政治攻擊，真的是覺得台灣好像變成一言堂。」

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