5G時代來臨！交通部明年起砸43億　啟動「智慧運輸建設計畫」

▲交通部舉辦「5G智慧城市場域交通科技新紀元」國際研討會。（圖／交通部提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

隨著電信三雄各自宣布5G開台時程後，也宣示著台灣即將在6月30日正式進入5G世代。交通部今日舉行「5G智慧城市場域交通科技新紀元」國際研討會，交通部長林佳龍表示，2021到2024年間將啟動「智慧運輸系統發展建設計畫」，現已匡列42.87億元經費。

林佳龍表示，迎接5G新世代已萬事俱備，交通部與經濟部合作，建立營運與商業模式，再倚靠產業界運用冒險創新精神發展，台灣的場域可提供業界練兵，希望未來不只滿足於我國市場，也可讓企業有更大能量打進世界盃，提升國際上的競爭力。

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林佳龍表示，5G的時代充滿無限可能，在萬物聯網的時代，最重要的是「人們需要什麼」，且走過必留下痕跡，目前交通部科技顧問室推動的「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」，將在淡海新市鎮實驗場域佈建開放型5G智慧運輸實證環境，歡迎國內外產業到場域內進行設備驗證，發展5G智慧交通創新應用。

本次研討會邀請了海內外智慧運輸產業，包含台灣西門子、資訊工業策進會、國內電信龍頭中華電信與遠傳電信，以及台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司等專家代表們，進行「5G智慧城市場域交通科技」主題相關共五場演講及綜合座談，深入討論國家在5G技術結合智慧交通科技的未來發展方向與應用，盼朝兼顧智慧城市發展與環境永續的目標邁進。

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