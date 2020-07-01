影／索馬利蘭總統轉蔡英文推特　「我們將在台灣成立代表處」

記者黃巈禾／台北報導

外交部長吳釗燮1日召開記者會宣布將與非洲國家索馬利蘭互設代表處，我國代表處則以「台灣」為名成立。總統蔡英文晚間在推特發文，表示對此事期待，而索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）隨即分享蔡英文推特貼文，感謝台灣先前對外交史團的歡迎。

▲蔡英文在推特貼出與索馬里蘭外交大臣哈吉·穆罕默德會面的照片。（圖／翻攝蔡英文推特）

蔡英文在推特貼出一張今年與索馬里蘭外交大臣哈吉·穆罕默德（HagiMohamoud）會面的照片，她表示，很高興見到索馬里蘭外交大臣哈吉·穆罕默德，今年早些時候，台灣與索馬利蘭正基於共同的價值觀建立雙邊關係，期待兩國設立代表處以擴大互利合作。

貼文一出，索馬里蘭總統比希立即轉發，他表示，感謝台灣先前對外交史團的歡迎，正如蔡英文所說，索馬里蘭與台灣的雙邊關係建立在共同的價值觀和相互尊重的基礎上，「我們的代表處即將在台灣成立」。

▲索馬利蘭總統比希分享蔡英文推特貼文。（圖／翻攝推特）

針對我國與索馬利蘭互設代表處，吳釗燮下午表示，我國與索馬利蘭共和國的共同友誼及雙方，對於自由、民主、公義、法治共享價值，都同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Smomaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

吳釗燮指出，台灣與索馬利蘭將秉持互惠互利的精神，在漁業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域進行合作。