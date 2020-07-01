「要吃自己付錢！」高傲男2句話讓女友沉默　她目睹全程傻爆：感覺很差

▲男子一坐下來就說不餓叫女生自己吃。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

雖然AA制沒問題，但男方口氣卻讓人聽不下去！一名女網友表示，今天吃飯隔壁坐了一對情侶，男子一坐下就說，「我不餓不吃東西，如果你要吃的話食物自己付錢！」女友聽完先是愣了幾秒，隨後默默點了一杯飲料，想不到這時男子竟然再補一槍，讓她聽了徹底傻眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，男子說他不吃東西的當下，女友有點錯愕，但還是自己點了一杯飲料來喝，「其實不是說AA不好，也不是說自己想吃的東西自己付錢不好，而是這種感覺很差欸⋯」剛到餐廳一坐下來就說不吃，任誰都會覺得很失禮掃興。

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▲問題出在口氣並不是AA制。（示意圖／pakutaso）



就在女友點餐時，男子又語出驚人，「點大杯的一起喝就好」，當下原PO和老公對望一眼，兩人都驚訝地瞪大雙眼，前一分鐘才說自己不餓，現在卻又改口要一起喝，且男子說完就繼續低頭滑手機，最後也由那位女生自己結帳，「其實有時候是一個感覺問題而已，我有點心疼那個女生吧！」

網友回應，「男生是不想付錢想吃女生的吧～女生如果有點餐點，他一定會吃女生的」、「這種的我連朋友都無法跟他當」、「不吃東西然後說要一起喝到底什麼概念」、「不吃出來幹嘛，都出來了還說這種話惹人生氣」、「不想付錢還提議點大杯一起喝，真的很敢說。」

不過，也有人替男子說話，「我個人覺得沒問題，男生不吃男生的確不用付錢，然後男生的那句話是在表明他的立場，我並不覺得誰有委屈到」、「妳只看到一次而已，搞不好女生一點就上千元，餐餐都吃外面不得了。」

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