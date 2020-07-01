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婦人當面嗆敬老卡綁定「添麻煩」！黃珊珊：可買紙本、不強迫

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記者楊亞璇／台北報導

三倍券1日開放綁定，北市府針對敬老卡、愛心卡綁定三倍券，加碼1千元回饋。北市副市長黃珊珊1日下午前往信義區公所視察綁定狀況，不料竟遇到婦人嫌棄「我自已要付3千喔？」、「給老年人添麻煩！」黃珊珊回說，政策應有引導性，可以去買紙本沒有問題，每個人選擇都很自由，不強迫，敬老卡的綁定就會隨之取消，「沒有要讓大家覺得很麻煩」。

北市府加碼敬老卡、愛心卡綁定三倍券，可享加碼1千元回饋，加上中央的2千元回饋，等於花3千領3千。登錄地點包括北市市政大樓、各區公所、里辦公室、老服中心、身心障礙者資源中心、健康服務中心、各區運動中心等共有60個據點，開放時間都可登記，再加上456個里辦公室下午2點到4點，總計超過500個據點。

根據北市府統計，截至1日中午12點為止，共有10419張敬老卡、愛心卡綁定三倍券，其中民眾自行上網綁定有6753張卡，前往機關綁定則有3666張卡。

▲▼黃珊珊到信義區公所視察北市敬老愛心卡搭配中央振興券綁定過卡操作狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊到信義區公所視察北市敬老愛心卡搭配中央振興券綁定過卡操作狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

一位王姓婦人前往信義區公所詢問細節，她認為要先消費，錢才會進來，但紙本的券是花1千元，就可以拿到2千元，但現在要存在悠遊卡中，市府要加碼1千元，大家都說很不方便，後來才想到這3千元又不能退還現金，還是得用悠遊卡的方式花掉，這樣不划算。

至於是不是會因此改買紙本？王姓婦人說，「不一定啦，反正兩樣都差不多方式，只是這個要先花掉3千元，之後又不能領現，變成自己的錢，還得用悠遊卡花掉」，如果沒有去買超商，要百貨公司消費買需要的東西，但不見得每個櫃點都可以用悠遊卡，「很多地方就是不方便，麻煩！剛剛一堆人都說很麻煩，又聽不懂，很多老人聽不懂」。

另一名婦人聽完綁定流程之後，當場對著黃珊珊質疑「我自己要付3千喔？」、「我們到7-11付1千可以領3千，這樣我們付三千就倒楣了啊」，黃珊珊強調，也可以去買紙本，敬老卡綁定就會取消，有六個月可以消費，每個月花500都可以，不用一次花3千。

不過，婦人不滿繼續抱怨，「為什麼這麼麻煩，給老年人添麻煩！」還要花3千慢慢扣，要自己付3千，要求退掉。黃珊珊安撫說，可以去買紙本沒有問題。

▲▼黃珊珊到信義區公所視察北市敬老愛心卡搭配中央振興券綁定過卡操作狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊到信義區公所視察北市敬老愛心卡搭配中央振興券綁定過卡操作狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

事後，黃珊珊受訪表示，這是新的消費模式，確實有一些民眾的反應是這樣，加碼有政策引導作用，希望引導無現金交易，但長輩就會說，為什麼要先花錢，不過一開始說明蠻清楚，3千塊6個月慢慢花，1個月花5百，去超商、夜市等都可用悠遊卡，只要花滿就可以拿到1千加碼，

黃珊珊也說，很多人說為何不直接發現金？跟中央立場是一樣的，振興不是只是發現金，希望大家多消費、出來走動，刺激各種類型消費，老人家想法也很簡單，去超商1千塊就可買，如果去買的話，敬老卡的綁定會取消，這就是政策選擇，老人家不習慣用卡片消費，希望引導習慣，中央的方法也是一樣，希望在剛性需求外多消費，因此不是單純發現金就好，她重申「沒有要讓大家覺得很麻煩」。

對於長輩希望退回現金，黃珊珊表示，會放在卡片裡面，每個人使用習慣不一樣，希望將來習慣用卡片消費，退回現金政策引導效果變差。

不過，北市政策說明讓老人聽不懂，黃珊珊強調，從六月底就開始做地方訓練，長輩有敬老卡，當然對市府來說，希望爭取消費券留在北市花用，願意綁定悠遊卡，與政策目標相符就提供加碼，每個人選擇都很自由，不強迫，今天可以發現其實不是非常麻煩。

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