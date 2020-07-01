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華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

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▲ROG Phone 3動手玩影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果你想要知道今年的智慧型手機最新、最頂級的配置，那麼可以關注每年的華碩電競手機 ROG Phone 系列。這幾乎已經貼上標籤的「敗家之眼」手機，確認將於 7 月 22 日亮相，從官方釋出的直播鏈接也可以看出新機名稱就叫「ROG Phone 3」。

瞄準電競族群，華碩 ROG Phone 從第一代發表之後，直接對上電競同業雷蛇（Razer），陸廠南昌黑鲨科技也與小米、京東達成戰略合作打造黑鲨遊戲手機，另外還有同為陸廠的努比亞推出的紅魔手機，積極搶攻手機遊戲市場大餅，不過來自台灣的ROG Phone 3，在業界仍是頗受好評。

面對 5G 時代來臨，雲端串流遊戲將帶來更具臨場感的遊戲體驗，對手機的效能、能耗需求將會是 ROG Phone 3 的一大挑戰，從這次發表會鏈接來看，華碩確認與高通密切合作，料估應該會使用最新的旗艦行動平台 Qualcomm Snapdragon 865+，電池容量也將會高達 6,000 mAh。

▲華碩ROG宣布將於7月22日舉辦全球線上發表會，合作夥伴為高通。（圖／ROG Phone 3官網）

ROG Phone 3 將鎖定的還有中國大陸市場，早在上週，華碩ROG就宣布手機將於 7 月亮相，第一合作商選擇的正式老夥伴「騰訊遊戲」。

▲華碩ROG宣布將於7月推出旗艦新機，合作夥伴為騰訊遊戲。（圖／ROG官方微博）

根據去年的經驗，華碩ROG 是先在 7 月 22 日在台灣發表 ROG Phone II，緊接著隔天在中國大陸發表該市場的訂製版本，如今新機確認將於 7 月 22 日線上發表，考量到疫情的問題，手機在這個月、甚至上個月就抵達中國大陸也算正常。

因此現在手機還未發表，類似 ROG Phone 3 的真機早已流出市面，科技博主也紛紛爆料新機將會配備6.59 吋 FHD+ 解析度的 OLED 螢幕，刷新率為 120Hz~144Hz，手機厚度為 9.85mm、重 240 克，手機機背延續前代設計，配置俗稱「敗家之眼」的 logo 燈效，並且配備三鏡頭，主鏡頭拍攝畫素為 6400 萬畫素，手機支援最高 30W 快充，支援 5G、藍牙 5.1，預計銷售的版本有  8GB + 128GB、12GB + 256GB 與 16GB + 512GB 等三種。

▲網路上已經傳出ROG Phone 3的實際手機外觀、規格。（圖／微博）

▲中國工信部間接證實新機外觀設計。（圖／工信部）

隨著時間越來越近，這些傳聞可信度相當高，但實際結果為何，還是要以華碩官方宣布為主，從邀請函來看，這場發表會將會揭示華碩、高通、騰訊遊戲三方面的持續合作，藉由 ROG Phone 3 來刺激亞洲遊戲市場，是目前為止確認的消息。 

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