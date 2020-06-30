高雄男年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…心都碎了

打工仔偷吃人妻挨告。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

高雄市1名戴姓男子事業有成，年收入超過3000萬元，婚後和妻子育有1男1女，堪稱「人生勝利組」。沒想到，戴妻透過網路認識1名梁姓打工仔後，竟背著老公大搞不倫，還和小王以「老公」及「寶貝老婆」相稱，甚至互傳「妳要提醒我帶套子」、「不然就是我吃避孕藥」等鹹濕對話，讓人夫氣得提出告訴並求償。

判決書指出，戴男和許姓妻子於2009年結婚，婚後生下1男1女，女方也在丈夫經營的公司任職；2015年間，許妻透過通訊軟體微信結識梁男，雙方相談甚歡，進而演變為婚外情關係，2人不僅在桃園、高雄的汽車旅館發生性關係，還以「老公」及「寶貝老婆」相稱，甚至互傳限制級訊息。

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2人自以為神不知鬼不覺，但紙終究包不住火，人夫某天使用公司電腦時，意外發現妻子與小王對話，內容提及「妳要提醒我帶套子」、「性頭上，聽不進去」、「好啦…以後我戴嘛」、「不然就是我吃避孕藥」等，這才驚覺自己戴了綠帽，氣得對許女及梁男提出刑事告訴，並向小王求償新台幣200萬元。

高雄地院審酌，雖然梁男辯稱不知對方已婚，才會和許女發生關係，但根據2人對話，戴妻曾抱怨婆媳問題，認定被告知情，因此依通姦罪判處許女5月徒刑、梁男8月，得易科罰金15萬、24萬元。民事部分，法官考量原告經營公司，年收逾3000萬元，梁男則以打工維生，判小王須賠償12萬元；可上訴。

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