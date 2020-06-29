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網路投保星座數據大解密　摩羯、水瓶座傷害險保最大！

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲根據調查顯示，網路投保傷害險的投保族群排名第一的星座是摩羯座、其次則為水瓶座。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

根據調查顯示，網路投保傷害險的投保族群排名第一的是摩羯座，緊追在後的是水瓶座。富邦人壽提醒，隨著疫情趨緩，經濟活動逐漸恢復正常、就業市場好轉，民眾在外拚經濟的同時，應優先選擇傷害險作為基本必備保單，以保障外來、突發性所致的意外事故，為自己建立基本防護罩，轉嫁可能的風險。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，在Fintech時代下，消費者在金融服務過程中，追求更大的掌控度及自主性，富邦人壽持續推出多元網路投保商品。根據富邦人壽近期數據分析，發現網路投保傷害險的投保族群以土象星座及風象星座為主，其中排名第一的星座為保守細心的摩羯座，次之則為凡事追求理想的水瓶座。

不過，富邦人壽提醒，無論是什麼星座，意外無法預知，事故傷害更高居十大死因第六名，一旦發生意外可能導致身體殘疾，中斷工作與收入來源，加上衍生的醫療與照護費用，造成的家庭負擔更是難以估計。

針對不同族群的需求，富邦人壽建議，可選擇提供實支實付傷害醫療保險金，在遭遇意外事故時，能減輕醫療費用的自費負擔、享有較好的醫療品質，是初出社會的年輕族群、負擔家庭經濟的「三明治族群」或經常出差的高階白領族群加強意外防護的最佳選擇。

舉例來說，25歲剛畢業的社會新鮮人，擔任一般內勤人員，網路投保傷害險可以找到保額100萬元，年繳保費只要1,852元，換算下來平均每日支出金額不到6元，讓每一分小錢發揮最高效益。

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