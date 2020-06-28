國民黨團佔議場要求換陳菊　民眾黨籲游錫堃：廣納各黨派意見

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日再度協商臨時會議程。國民黨團拒絕為監察委員人事背書，20位委員28日闖入立法院議場並佔據主席台，要求撤換陳菊。對此，民眾黨發表3點聲明，並呼籲立法院長游錫堃應廣納各黨派意見。

民眾黨首先指出，長期以來，民進黨往往以臨時會的方式規避重大議案的委員會審議，以時間壓力和人數優勢逼使在野黨同意，這次臨時會又使出同一招數，此次臨時會召開正當性已不足，一黨獨大下，在野黨的提案根本無法被接受，朝野對立是執政黨造成的結果。

其次，民眾黨認為，民進黨只願處理其在意的考監兩院人事同意權、農田水利法和參審法，而且都是一意孤行，不顧民間長期的爭議，以及各種人事方面的不適任，在這次考監人事方面，既然朝野各黨主張廢考監在前，各個人事任命產生諸多爭議在後，應立即停止，直接以修憲的方式廢除考監兩院、設立人權委員會，民眾黨已提出修憲版本，並且進行連署中。

最後，對於國民黨的手段，民眾黨提到，可以突顯問題但無法解決問題，希望作為執政黨的民進黨，包容不同意見，游錫堃應以其高度及胸襟，進行理性溝通解決爭端，討論並廣納各黨派的各項議案和意見，否則執政黨必然會失去民心。