支持國民黨團佔議場　江啟臣：不撤換陳菊決不退出

▲國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

記者黃巈禾／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日再度協商臨時會議程，但國民黨團拒絕為監察委員人事背書，20位委員28日下午闖入立法院議場並佔據主席台，要求總統蔡英文撤換陳菊。對此，國民黨主席江啟臣28日晚間在臉書力挺國民黨團佔領議場，並表示「不撤換陳菊，我們決不退出議場」。

江啟臣以「拒絕酬庸，撤換陳菊」為題指出，28日下午國民黨黨團以具體的行動，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議，堅決反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名，要求蔡英文撤換陳菊，不撤換陳菊，決不退出議場。





▲國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／洪孟楷提供）

江啟臣提到，長期主張廢除監察院的民進黨，將監察院人事同意權當成緊急重大議案，急於在臨時會通過，對於監察院的「重視」超乎社會大眾對於民進黨的認知，所提出的人選更是從弊案連連的被監察對象，綠油油的民進黨員，或是操守備受質疑的違建大戶，幾乎無一適任，從程序到人選都禁不起外界考驗，然而善於操作的民進黨，仍全力將目光焦點導向廢除監察院的議題，企圖轉移外界對這次提名人選不適任的批判砲火。





▲國民黨立委破壞門鎖闖議場，噴漆，用椅子擋住主席台門阻擋開會。（圖／國民黨團提供）

江啟臣批評，善於操作輿情的民進黨，提名一遭到外界質疑，竟拋出「考監兩院存廢」的憲改議題，轉移外界對這次提名人選適任度的批判砲火，修憲尺度的重大變革，竟淪為分贓政治的遮羞布，中華民國的憲政體制，怎能如此糟蹋？他主張既然要修憲，就應全面針對政府運作權責相符一起討論，民進黨對於考試監察制度的痛恨，並非完全來自於制度的考量，更多是對於中華民國五權憲法的排拒，國民黨不同於民進黨的政治思考，樂於針對制度思考，在提高政府效能、監察權落實、考試權中立性不變，以及政府運作權責相符的前提下，討論憲改議題。

▲國民黨立委高喊警察後退，呼籲警察開路讓媒體進入議場。（圖／記者楊蕓攝）

江啟臣說，進行修憲程序不代表就要通過不適任的人事案，既然總統府已經成立修憲平台，民進黨就應該撤回提名、宣示廢考監決心，而非拿廢考監的修憲議題來當不適任人選與酬庸的遮羞布。

▲國民黨立委佔領立法院，立委陳以信將椅子扔出窗外。（圖／記者楊蕓攝）