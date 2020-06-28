快訊／三倍券7/1預購上路　唐鳳明天教你怎麼買





▲政委唐鳳將親上火線說明三倍券使用方式。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情趨緩，振興三倍券即將在7月15日正式上路，7月1日則將先開放民眾上網預購。行政院政務委員唐鳳29日上午也將先上火線，透過記者會親自教民眾如何預購及操作三倍券網站。

「振興三倍券」將於7月1日開放預購，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw，網站中先曝光三倍券領取的四種方式，以及優惠合作店家的加碼方案。行政院29日上午將召開「三倍券網站教學」記者會，包含政委唐鳳、副院長沈榮津及經濟部長王美花都將親上火線教學三倍券使用秘訣。

三倍券電子券部分，只要是中華民國國民或有居留證的配偶，自7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

信用卡最高回饋，截至6月28日為止，外商銀行針對新辦卡客戶提出特別優惠。星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。另外，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金。

至於如何領取，民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

選擇領取紙本券的國民及有居留證的配偶，須在7月1日至7月7日期間到三倍券官網預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費；7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。