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越南生產VCM-01巡弋飛彈！射程達300公里　鎖定大範圍的目標

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▲▼越南成功生產VCM-01反艦巡弋飛彈。（圖／翻攝自Facebook／VietDefenseVN）

▲越南成功生產VCM-01反艦巡弋飛彈。（圖／翻攝自Facebook／VietDefenseVN）

實習記者施怡妏／綜合報導

越南軍事媒體VietDefense最近在臉書上宣布，成功生產VCM-01反艦巡弋飛彈，這是俄羅斯Kh-35UE飛彈的越南授權版，已經經過許可可以生產。Kh-35UE是Kh-35E的改良高級版本，射程可以提升到300公里，彈頭也加重至300公斤，擁有陸攻的能力，性能接近巡弋飛彈。

根據《海軍情報網》報導，Kh-35是一種亞音速掠海式反艦飛彈，北約稱為SS-N-25，推進單元是渦扇發動機。Kh-35UE的最大射程為260公里，可以在最高10公里的高度飛行。結合使用慣性系統、衛星導航和主動-無源雷達導引頭的組合製導系統，可以為Kh-35UE提供更好的精度，以及更優秀的抗干擾能力，還能鎖定大範圍的目標。

Kh-35因外觀與性能和美國魚叉飛彈相似，因此也被稱為「魚叉斯基」（Harpoonski），被設計用來攻擊5千噸以下的艦隻。VCM-01反艦巡弋飛彈是KCT-15導彈項目的延伸，本身以俄羅斯Kh-35為設計基礎。2017年時俄戰術導彈集團和越南達成合作協議，在越南生產Kh-35UE型「天王星」導彈，代號為KCT-15，主要是改用了俄羅斯的「格洛納斯」衛星導航系統。

▼Kh-35U反艦導彈（Kh-35U／Х-35У）。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼Kh-35U反艦導彈（Kh-35U／Х-35У）。（圖／翻攝自維基百科）

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