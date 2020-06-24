33歲男發酒瘋亂砸後照鏡！慘被車主報復怒撞　無辜友人遭輾斃

Erith driver guilty of mowing down and killing young man over broken wing mirrorhttps://t.co/1ohU5C8JE0 — News Shopper (@NewsShopper) June 22, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

英國埃里思（Erith）去年發生蓄意開車撞死人的謀殺案。63歲納比耶夫（Uran Nabiev）因為愛車後照鏡被安柏勒（John Ambler）砸壞，開車尾隨他和同行友人坎普（Jake Kemp），看準時機踩下油門衝撞兩人。其中安柏勒傷勢較輕，只有肩膀脫臼，但坎普被壓在車下拖行9公尺，當場失去意識，因創傷性腦損傷3天後身亡。

10月28日晚間，安柏勒和坎普在酒吧喝酒，在接近午夜時離開，在附近買酒到朋友家續攤。凌晨4時30分走出朋友家，安柏勒突然揮拳，把路邊一台汽車的後照鏡打壞。事後安柏勒聲稱，自己當時喝醉了，才會做蠢事。

車主、也就是納比耶夫，聽到奇怪的聲音醒來，發現愛車竟然無緣無故被破壞。當時的納比耶夫也喝了酒，立刻跳上車，追上安柏勒和坎普，加速往兩人衝去，他先撞上安柏勒，使其跌在引擎蓋上，再重摔落地；接著180度轉彎後大力撞擊坎普，狠狠輾過跌倒的他，拖行近9公尺。

納比耶夫得逞後駕車逃逸，搭火車、計程車直奔希斯洛機場，訂了5小時後的班機，逃回他的原生國亞塞拜然。根據監視器畫面，警方在納比耶夫家找到作案用的汽車，右側的後照鏡消失，雨刷和車身有輕微損壞。

納比耶夫11月10日再度回到英國，在魯頓機場遭到逮捕。他表示，不是故意要撞死坎普，沒有要取任何人性命的意思，

本月22日法官宣判，納比耶夫因車子的小損壞過度反應，把車子當作殺人凶器，並在當下對坎普見死不救、沒有任何同情心，因對坎普的殺人罪和對安柏勒的人身傷害罪，判處14年刑期。

Delivery driver jailed for running over and killing man after car was punched https://t.co/ugd3iiyTJ8 pic.twitter.com/NJnzybYpY8 — Daily Mirror (@DailyMirror) June 23, 2020

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