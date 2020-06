33歲男發酒瘋亂砸後照鏡！慘被車主報復怒撞　無辜友人遭輾斃

Erith driver guilty of mowing down and killing young man over broken wing mirror https://t.co/1ohU5C8JE0

記者吳孟臻/綜合報導

英國埃里思(Erith)去年發生蓄意開車撞死人的謀殺案。63歲納比耶夫(Uran Nabiev)因為愛車後照鏡被安柏勒(John Ambler)砸壞,開車尾隨他和同行友人坎普(Jake Kemp),看準時機踩下油門衝撞兩人。其中安柏勒傷勢較輕,只有肩膀脫臼,但坎普被壓在車下拖行9公尺,當場失去意識,因創傷性腦損傷3天後身亡。

10月28日晚間,安柏勒和坎普在酒吧喝酒,在接近午夜時離開,在附近買酒到朋友家續攤。凌晨4時30分走出朋友家,安柏勒突然揮拳,把路邊一台汽車的後照鏡打壞。事後安柏勒聲稱,自己當時喝醉了,才會做蠢事。

車主、也就是納比耶夫,聽到奇怪的聲音醒來,發現愛車竟然無緣無故被破壞。當時的納比耶夫也喝了酒,立刻跳上車,追上安柏勒和坎普,加速往兩人衝去,他先撞上安柏勒,使其跌在引擎蓋上,再重摔落地;接著180度轉彎後大力撞擊坎普,狠狠輾過跌倒的他,拖行近9公尺。

納比耶夫得逞後駕車逃逸,搭火車、計程車直奔希斯洛機場,訂了5小時後的班機,逃回他的原生國亞塞拜然。根據監視器畫面,警方在納比耶夫家找到作案用的汽車,右側的後照鏡消失,雨刷和車身有輕微損壞。

納比耶夫11月10日再度回到英國,在魯頓機場遭到逮捕。他表示,不是故意要撞死坎普,沒有要取任何人性命的意思,

本月22日法官宣判,納比耶夫因車子的小損壞過度反應,把車子當作殺人凶器,並在當下對坎普見死不救、沒有任何同情心,因對坎普的殺人罪和對安柏勒的人身傷害罪,判處14年刑期。

