台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

▲陳吉仲表示，將針對全台蛋鴨場主動啟動監測。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

衛福部疾管署去年6月進行病媒蚊監測，在北部和中部蚊子身上發現新興人畜共通疾病「坦布蘇病毒」。農委會家畜衛生試驗所去年11月則在中部蛋鴨場驗出首例此病毒。農委會主委陳吉仲今（25日）出席端午立瓜活動後表示，將針對全台蛋鴨場主動啟動監測，至於未來是否會跟禽流感變成例行檢測，則要看抽驗結果。

農委會家畜衛生試驗所昨天表示，該疾病不用通報世界動物衛生組織（OIE），只是一般疾病，沒有引起產業很大損失，且致死率不會很高。但到底是否會有「畜傳人」情形？陳吉仲說，目前沒有這部分資訊跟證據，要確認這些疾病不會影響到蛋鴨場，下蛋最近減少跟雞蛋一樣，天氣熱多少在生產時本來就少，蛋殼也較薄。疾病影響的比例有多高，也要考慮氣候因素。

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▲家畜衛生試驗所去年11月在中部蛋鴨場驗出首例坦布蘇病毒。（示意圖／彰化動物防疫所提供）



陳吉仲指出，一有完整資料就會對外說明，會先啟動所有蛋鴨場調查、抽驗，讓家衛所檢驗，才知全台蛋鴨場有多少隻得到，若有病毒就是要清除，預計最快今下午規劃用新聞稿方式向外界說明。

至於坦布蘇病毒之後是否會跟禽流感一樣變成例行檢測？陳吉仲強調，要看抽驗完結果，現在對台灣都是新興傳染疾病，到底以後是否要當固定防護，或放到重大傳染疾病，重申要看抽出傳染結果。陳吉仲提到，此事牽扯到沒有證據可能禽傳人，比傳統重大疾病又要花更大心力，何時抽驗完並公佈，則要視家衛所檢驗能量。

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