　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

千億豪門爭產鬥！天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

北市府社會局監管頴川建忠的千億元財產，過程戰戰兢兢，還決定放棄監管身分。圖為北市府社會局長劉志光（左）與市長柯文哲（右）接受質詢。

圖文／鏡週刊

目前唯一合法可以管理頴川建忠千億財產的台北市政府社會局，2018年在法官裁定「輔助宣告後」，接手這件史無前例的千億元財產監管案，過程戰戰兢兢，深怕一個不小心，也會成為頴川家族爭產下的被告。

 

由於頴川的資產龐大，加上遍布海內外，子女間又有不同意見，社會局不想捲入雙方的爭奪戰，已向台北地院表達希望另請高明，由法院選定律師或會計師等專業人員管理，此案目前由台北地院家事庭審理中。

頴川建忠的千億元財產爭奪戰，老臣陳清福被告進北院（圖）。

頴川建忠的5個子女與老臣，為了爭產已分裂成2派，次子頴川欽和陣營反對由哥哥頴川浩和派的任何人擔任管理父親財產的輔助人，基於雙方無法共同推舉中立、無利害關係的第三人擔任頴川建忠的輔助人，法院決定依「當事人最大利益」原則，2018年2月裁定由台北市社會局當輔助人，協助管理頴川建忠的財產，但仍無法平息二派糾紛。

頴川建忠的子女2016年9月帶著父親到台大醫院鑑定，經醫師認定，頴川建忠已屬「中度失智」，長子頴川浩和於是向台北地院聲請對父親「輔助宣告」，希望透過法律程序，請求法官幫已失智的父親決定把資產管理權交給自己或老臣、同時擔任大洋僑果公司及味王食品董座的陳清福，擔任資產輔助人，台北地院已裁定由台北市社會局擔任頴川建忠的輔助人。

知情人士說，當年法律制度不健全，若有現在的「意定監護」制度，就可以在自己仍清醒時，透過公證等方式，選定將來失智失能後的監護人管理財產。如今，對於頴川建忠當年登記給3個兒子及老臣陳清福的相關股權，究竟是借名登記、還是接班布局？不僅無法由他親自釐清，連法院恐怕也很難給子女們皆大歡喜的答案，連帶影響的是民視及味王的經營權，恐也隨時可能因法院的認定而波瀾再起。


更多鏡週刊報導
【千億豪門爭產鬥4】叱吒台日商界大亨　頴川建忠隱居艋舺
【千億豪門爭產鬥5】青果大王停棺未4年未入土　兒孫再因爭產陷混戰
【千億豪門爭產鬥6】穎川建忠次子從日本返台接班　掌權老臣卻挺長子掀風暴

►夏日想要清爽一點，快買神水

ET快訊
館長一句話「羞辱金與正」糟了！　北韓粉專火大反擊…揭開爆破秘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

千億豪門爭產鬥！天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

中火不甩台中市府「點火2號機」　顏寬恒震怒：有七成民眾反對重啟

815決勝高雄！「藍綠白」完成登記　三腳督激戰50天

爸爸披民眾黨袍出征高雄補選　議員呱吉「辦公室成員」吐心聲

王浩宇挺民眾黨「吳益政沒有辭職的必要！」　帶職參選各國都有前例

日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」

慶英女王生日！英國在台辦事處送蘇貞昌「這兩粒」　代表兩國抗疫友情

外交部：首批28位台灣人自土耳其順利返台

罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

千億豪門爭產鬥！天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

中火不甩台中市府「點火2號機」　顏寬恒震怒：有七成民眾反對重啟

815決勝高雄！「藍綠白」完成登記　三腳督激戰50天

爸爸披民眾黨袍出征高雄補選　議員呱吉「辦公室成員」吐心聲

王浩宇挺民眾黨「吳益政沒有辭職的必要！」　帶職參選各國都有前例

日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」

慶英女王生日！英國在台辦事處送蘇貞昌「這兩粒」　代表兩國抗疫友情

外交部：首批28位台灣人自土耳其順利返台

罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

柯建銘遭出賣「性轉照」連蔡英文都看過　林鶴明示警：有資安疑慮

「急列140人」73天零本土破功？　陳時中鬆口：不鼓勵連假去人多場合

快訊／溜馬主控新人王也確診　布洛格登染新冠肺炎

快訊／美國加州中部規模6.0地震！　深度僅2.9公里

「B肝疫苗」讓台灣成全球第一！「肝帝」陳定信病逝　中研院忍痛說話了

日女疑在台感染新冠肺炎　Dr. E 憂心這些現象：無法像敦睦艦隊「這麼幸運」

中職／轉戰裁判千場達陣　尤志欽有話想跟威總說

千億豪門爭產鬥！天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

一張照片價值45000！開罰理由讓他傻眼：大家都這樣啊　法院曝原因

陣容最狂「反送中漫畫圖像展」66位畫家聯手！打造數位連儂牆、抗爭實境體驗

基隆紅燈區「七年級辣妻」上陣遭菜鳥警逮　求饒：我先生不知道

Angelababy穿低胸禮服唱《喜歡你》　開全麥不小心破音...成員禮貌笑了

政治熱門新聞

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

桃園段樹文宣誓遞補議員　獻花跪謝母恩

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

爸披民眾黨袍出征高雄補選　呱吉辦公室員工吐心聲

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

中火不甩台中市府點火2號機　顏寬恒震怒

柯建銘「性轉照」連蔡英文都看過

大巨蛋偷施工　柯：滿街賭場只有警察不知道

天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

日本更名釣魚台　徐國勇回應了

柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

陳敏華晉升「七星少將」　11個月火速抵過...內幕曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

辣模控米砂說謊成性　「每個圈子都討厭你」

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

影／奇萌獸曬太陽當路霸！正臉萌暈網

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面