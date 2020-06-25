千億豪門爭產鬥！天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

圖文／鏡週刊

目前唯一合法可以管理頴川建忠千億財產的台北市政府社會局，2018年在法官裁定「輔助宣告後」，接手這件史無前例的千億元財產監管案，過程戰戰兢兢，深怕一個不小心，也會成為頴川家族爭產下的被告。

由於頴川的資產龐大，加上遍布海內外，子女間又有不同意見，社會局不想捲入雙方的爭奪戰，已向台北地院表達希望另請高明，由法院選定律師或會計師等專業人員管理，此案目前由台北地院家事庭審理中。

頴川建忠的5個子女與老臣，為了爭產已分裂成2派，次子頴川欽和陣營反對由哥哥頴川浩和派的任何人擔任管理父親財產的輔助人，基於雙方無法共同推舉中立、無利害關係的第三人擔任頴川建忠的輔助人，法院決定依「當事人最大利益」原則，2018年2月裁定由台北市社會局當輔助人，協助管理頴川建忠的財產，但仍無法平息二派糾紛。

頴川建忠的子女2016年9月帶著父親到台大醫院鑑定，經醫師認定，頴川建忠已屬「中度失智」，長子頴川浩和於是向台北地院聲請對父親「輔助宣告」，希望透過法律程序，請求法官幫已失智的父親決定把資產管理權交給自己或老臣、同時擔任大洋僑果公司及味王食品董座的陳清福，擔任資產輔助人，台北地院已裁定由台北市社會局擔任頴川建忠的輔助人。

知情人士說，當年法律制度不健全，若有現在的「意定監護」制度，就可以在自己仍清醒時，透過公證等方式，選定將來失智失能後的監護人管理財產。如今，對於頴川建忠當年登記給3個兒子及老臣陳清福的相關股權，究竟是借名登記、還是接班布局？不僅無法由他親自釐清，連法院恐怕也很難給子女們皆大歡喜的答案，連帶影響的是民視及味王的經營權，恐也隨時可能因法院的認定而波瀾再起。



更多鏡週刊報導

【千億豪門爭產鬥4】叱吒台日商界大亨 頴川建忠隱居艋舺

【千億豪門爭產鬥5】青果大王停棺未4年未入土 兒孫再因爭產陷混戰

【千億豪門爭產鬥6】穎川建忠次子從日本返台接班 掌權老臣卻挺長子掀風暴

►夏日想要清爽一點，快買神水