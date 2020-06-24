謝和弦警所偷拍機密影像檔　莉婭外流嗆經紀人：「我陪妳玩」社群瘋傳…2人下場曝

▲謝和弦偷拍前妻經紀人的身分證影像檔遭法辦，不料照片後續卻外流。（合成圖／翻攝自謝和弦臉書、民眾提供）



記者陳豐德／新北報導

藝人謝和弦日前捲入大麻風波，進行為期一個多月的勒戒，22日他才在臉書發文講述和前妻Keanna從交往到離婚間不為人知的祕密，沒想到就在發文前一天，他在女友陳莉涵（莉婭）陪伴下前往三重的派出所，向Keanna的經紀人提告時，卻偷拍經紀人的國民影像檔，事後由莉婭外流，影像在社群軟體上轉傳，警方獲報後依照個資法將2人函送偵辦。

據查證，謝和弦21日陪同前往三重警分局的大有派出所，疑似因為合約上的糾紛，要向前妻Keanna的經紀人控告妨害名譽、詐欺等罪嫌，在偵訊室製作筆錄過程中，員警開啟經紀人的國民影像檔，供謝和弦及莉婭指認確實是她本人。就在莉婭回覆員警問題時，謝和弦趁員警轉頭不注意立即拿起手機，偷偷拍下前妻經紀人的國民身分證影像檔，整個過程不到一秒。國民影像檔上含有姓名、身分證字號、身分證大頭照等個人資訊，是屬於相當私密的個人資訊。

據查證，謝和弦隨後將此張照片轉傳給女友莉婭，由於2人懷疑IG上有一個專門詆毀2人的帳號是經紀人所經營，於是莉婭用小帳（非主帳號）傳給該人，並打下「不要以為我不知道你是誰」、「放心，妳繼續下去會更好玩喔，我陪妳玩」，最後傳了該機密照片給疑似是經紀人的帳號，就是要向對方嗆聲「我知道妳是誰了喔！」

沒想到這個截圖在社群網站上瘋傳，新北市警察局政風室隨即下令徹辦，經過調閱偵訊室內影像後，警方才發現原來是謝和弦趁員警不注意所拍下的照片，24日下午將謝和弦及莉婭傳喚到案，2人對於案情坦承不諱，訊後被依個資法第41條將函送偵辦。

三重警方表示，大有派出所員警在不注意下被偷拍國民身分證上之照片，已涉及刑法132洩漏國防以外之機密罪嫌，全案依規定送辦，將待法院判決後再給予內部裁處，此外目前仍在溯源散佈照片的帳號，後續將依法偵辦追究刑事責任。

▼謝和弦與莉婭被依照個資法送辦。（圖／翻攝IG）

