不是刪掉就免付錢！律師教「FaceApp取消訂閱」正確步驟：別再做沒意義的事

▲很多人跟風下載FaceApp，卻不知如何取消訂閱。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

現在網路最夯的變臉濾鏡「FaceApp」可以更換性別，男性政治人物變成女性後各個都美若天仙，吸引網友瘋狂下載，但也衍生出收費問題，3天免費試用後App會自動訂閱，年費高達900元，引發很多無意間被扣款的用戶反彈。律師林智群表示，他看到很多人跑去App Store底下留言，揚言要告FaceApp的開發者，讓熟悉法律條文的他實在看不下去，決定教大家正確解決方法。

請繼續往下閱讀...

▲很多用戶跑去App Store留言。（圖／翻攝自林智群臉書）



林智群在臉書PO文指出，他看到很多用戶生氣地留言，「沒有訂閱，如扣款，將負法律責任。」他認為這類言論很沒意義，就像被打後只會嗆對方「你給我走著瞧」、「保留法律追訴權」等等，表面上看起來是在捍衛自身權益，事實上並非有效的法律途徑。

林智群強調，「法律，就是遊戲規則，你要知道怎麼玩，才會有效果」，在App底下留言怒罵「只會有笑果，不會有效果。」他也教網友取消訂閱的辦法，蘋果手機用戶第一步是進入App Store並點選下方的App；第二步點選右上角的大頭貼，並點入「訂閱項目」；第三步是確認有無訂購FaceApp，若有就按取消訂閱，完成以上三步驟，3天試用期過後就不會被扣款。

不少網友以為刪掉App或是在底下留言「我沒訂閱」就不會被扣錢，其實要遵循正確步驟才算取消訂閱，很多人只知道下載來玩卻沒理解使用方式，反而責怪官方騙錢，讓林智群無奈地說，「別再做沒意義的事情了…」。

►夏天一瓶清爽保養