國內旅遊更要買旅平險！產險業推加碼方案　租車自駕可投保「短期租借車保險」

▲旅行中的意外、突發狀況不分國內外，國內旅遊仍需投保旅遊平安險。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

隨著台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內旅遊開始復甦，許多民眾趁暑假規劃出遊行程，卻以為「海外旅遊才需要保險保障，國內旅遊不需投保旅平險」。產險業者表示，旅行中的意外、突發狀況不分國內外，國內旅遊仍需投保旅遊平安險，避免旅途中碰上天災或意外傷害，產生損失及額外的支出，旅途敗興而歸。

一般旅遊平安險，針對人身意外提供保障，除個人責任險之給付外，也提供意外身故、失能保險金及意外傷害醫療保險金補償保戶損失，因此，在規劃旅遊行程時，民眾應規劃投保旅平險。

針對國內旅遊平安險，和泰產險推出新型保障內容，包含「法定傳染病補償金保險」，如登革熱、新冠肺炎等法定傳染病，旅途中若不慎感染，都能獲得相關保障；隨著夏日高溫影響，出遊在外餐餐外食，若遇食物變質造成食物中毒現象，「食物中毒慰問金保險」能補償相關損失。

和泰產險指出，暑假出遊，無論大人小孩都需要的「重大燒燙傷保險」也是不可或缺的保障項目之一；自駕出遊若使用租車服務，駕駛他人汽車車體損失責任保險金，可補償保戶自負額最高1萬元的損失。

▲旅行前要先注意保障是否夠用。（圖／pixabay）

另外，新安東京海上產險也提醒暑假期間出遊的民眾，無論是向車行租車或親友借車，出門前1小時，可直接利用手機至線上投保平台購買「短期租借車險」，30秒快速試算，僅輸入基本資料和方案，平均約3分鐘完成投保，少少保費即可保障民眾最為重視的租車、借車碰撞事故及第三人責任的損失。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，一般民眾在租車、借車時，最在意發生交通事故時，多數行車事故都需由租、借車的駕駛人承擔理賠風險；車輛不屬於自己，擔心與租車公司的責任歸屬紛爭，若與親友借車，也傷感情更傷荷包，因此，他建議為避免因意外傷了人情與錢包，還是自己投保租、借車保險，若遇事故要承擔理賠責任時也不會造成負擔。

例如，向親戚借車準備環島自駕遊，出發前1小時已在「吉時保線上投保平台」完成身分認證，並完成投保「短期租借車險」，保費694元，保障範圍包含若借來的車與其他車輛發生碰撞事故，汽車修復最多賠10萬元；對方車輛受損及車內乘客受傷，車受損最多賠10萬元，而對方受傷，1人最多賠50萬元。整起事故最多可賠100萬元。

呂文泉指出，若不幸發生交通事故，除謹記交通事故處理5步驟「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」，新安東京海上產險為節省民眾時間及簡化申辦理賠的程序，投保平台同時開放線上申請理賠，登入保戶專區中填寫個人基本及交通事故相關資料，並上傳駕照正反面、行照、道路事故登記聯單的照片即可，後續即由理賠服務團隊協助處理。