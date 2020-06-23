大巨蛋又被抓包偷裝吸音棉！北市府要求拆除：不排除開罰

▲台北市議員林亮君抓包大巨蛋偷裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工有望，不過台北市議員林亮君23日爆料，遠雄已經偷偷在大巨蛋裡進行吸音棉的安裝工程，「吸音棉是台北地方法院核可的14項結構安全工程嗎？「她質疑，在還有這麼多瑕疵的狀況下貿然核准建照，「市府到底在急什麼？」對此，北市府晚間回應，消音棉不在目前可施作工項範圍中，將要求遠雄公司主動拆除。

林亮君23日下午在臉書發文表示，看到市府即將核准建照的新聞，老實說，心裡真的很難過，上週五和昨天，她才連著兩天和建管處一起會勘大巨蛋，因為她接獲爆料，遠雄已經偷偷在大巨蛋裡進行吸音棉的安裝工程，到了現場，還真的看到已經裝上牆面和天花板的吸音棉。

林亮君感嘆，忙了一下午，正打算要求建管處嚴厲進行後續的罰鍰和稽查，就看到市府要將整個大巨蛋放行了，「一時間心裡五味雜陳。」

▲大巨蛋裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

林亮君說，「作為一個市議員，我深知這是會影響未來成千上萬台北市民人身安全的重大建案，甚至，它可能成為很多市民未來生活的重心，和家人與朋友創造回憶的美好場所。所以盡管能掌握、能影響的很少，我從來沒有放過任何一個機會，一直都盡我最大的力氣去監督大巨蛋，就是希望它能安全」。



林亮君接著說，結果卻看到真正有影響力，真正能夠最全盤掌握狀況和嚴格把關，台北市政府卻要就這樣輕易的放手了，為什麼要這樣放行呢？



對於台北市長柯文哲發文強調，大巨蛋到目前為止都不能施作內裝，林亮君指出，「我想請問市長，吸音棉算外裝還內裝？吸音棉是台北地方法院核可的14項結構安全工程嗎！？你有掌握到這個狀況嗎，市長？」

▲大巨蛋偷偷裝上吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

林亮君還爆料，上禮拜五她當場抓到吸音棉，遠雄在現場的人員說這是在停工前就已經裝好的，到了昨天，遠雄的工地主任改口說這是大概半年前安裝的，半年前不就是今年初？大巨蛋還在停工的階段，今年初可以安裝吸音棉了嗎？這合法嗎？她問旁邊建管處的代表，建管處也搖頭說他們不知道這個工程。

林亮君質疑，上次是偷裝椅子，這次是偷裝吸音棉。整個大巨蛋園區遠雄到底還偷偷進行了多少工程？這些市府有掌握嗎？在明顯還有這麼多瑕疵的狀況下就要貿然核准建照，「我真的要再問一次：市府到底在急什麼？」

針對林亮君臉書質疑，台北市政府建管處表示，消音棉並非大巨蛋結構體工程，不在目前可施作工項範圍中，查證屬實，北市府將要求遠雄公司主動拆除。建管處發言人，實際上有多少地方裝設吸音棉，會再盤查，進行全面體檢，且不排除開罰，會再研議法規。

▲台北市議員林亮君發現大巨蛋偷裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）