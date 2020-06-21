獨／派出所黑板這張圖大勝「綠色神物」　鹽埕限定！警曝神秘威力：嘿嘿嘿

▲七賢路派出所值班台不僅有綠色神物，還有手繪「鴿乖乖」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了求轄區平安，不少派出所都會在值班台擺上綠色神物，就是零食乖乖，不過現在竟然有派出所加碼，不僅擺了乖乖，乾脆把乖乖圖樣繪在所內的黑板上頭，而且頭頂的帽子還有警徽，十足成了「波麗士」乖乖版，員警私下透露，這塊黑板已成為派出所內同仁的情感交流版。

走進高雄市警察局鹽埕分局七賢路派出所，就看到值班台的左手邊擺放了2包綠色零食，其實這也不算少見，為了求轄區內的平安，放大包綠色「乖乖」，早就是不少派出所內的「公開秘密」，就如同資訊業、工程業界都會有這個小秘密，放綠色乖乖求機器乖乖。

▲七賢路派出所值班台有綠色神物版 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲七賢路派出所值班台有綠色神物版 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過七賢路派出所不但有乖乖，甚至還把乖乖圖樣變成了派出所內的精神象徵，在值班台後方的黑板上，有一個員警親繪的大型乖乖圖，模樣相當可愛，而且帽子上頭還有警鴿，衣服還有三顆星，一看就是波麗士大人的乖乖版，圖樣旁邊還有幾個字「電話乖乖、值班台乖乖、上班下班都乖乖、七賢最乖」，簡單幾個字也透露了員警的心情與期待。

詢問派出所內的同事，員警私下表示單純只是有趣、求個心安，但是這塊繪有乖乖的板子，還有另外一個功能，就是同事間彼此的情感交流，大家想貼什麼就貼什麼，像是有人就貼了自家的貓，還有一個同仁的漫畫版自畫像，這也成了派出所內的另一個特色，至於，波麗士乖乖版出現之後，有沒有效？員警給了一個詭異的笑容說：「6月份到現在..嘿嘿嘿」。

▲七賢路派出所值班台有綠色神物版 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲七賢路派出所值班台有綠色神物版，同仁分享自家的貓照片 。（圖／記者吳奕靖攝）