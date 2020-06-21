「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區登林路與水碓五路口，20日晚間11時許發生一起車禍引起的打架衝突，轎車要轉彎時與直行機車發生擦撞，騎士一行6人下車嗆聲「轉彎車不是應該禮讓直行車嗎？」囂張語氣引發口角衝突後，騎士更持辣椒水往車內噴灑，駕駛隨即下車與對方互毆，警方獲報後2分鐘內抵達現場，強勢壓制雙方氣焰，詢後依照傷害罪嫌偵辦。

▲五股屁孩車禍引發互毆，警火速到場持警棍強勢控制現場。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，轎車駕駛王男（31）當時車上載著老婆，在路口準備要左轉水碓五路，卻不慎與登林路往林口方向直行的戴姓騎士（21歲）擦撞，騎士與後座女性友人摔倒噴飛在地，讓騎士這方其餘4人相當不滿，上前質問王男「轉彎車不是應該禮讓直行車嗎？」

王男見對方口氣不佳，與對方起了爭執，過程當中其中一名騎士朝車內噴灑辣椒水，王男見狀隨即下車，與林男（20歲）、李男（20歲）、陳男（21歲）爆發肢體衝突，由於現場鄰近住宅區，爭吵吼叫聲驚醒住戶隨即報案，線上警力不到2分鐘就趕抵現場大吼「通通蹲下！大尾啊？搞不清楚狀況啊？當警察都傻子喔！」迅速以強勢作為撲滅囂張氣焰。

由於戴姓男子肋骨骨折、後座女性友人也因身體不適，被送往醫院治療，此外駕車的王男與妻子也因被噴灑辣椒水，一同至林口長庚醫院就診；騎士一方表示，他們當時準備要去林口找朋友，沒想到直行經過路口時，對方突然左轉才會釀起車禍，全案訊後依照傷害罪嫌偵辦。