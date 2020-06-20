快訊／小琉球潛水失聯6天亡！彰化男遺體漂到綠島　家屬崩潰：回家了

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化員林的巫姓男子與友人日前到小琉球浮潛，沒想到友人溺水亡，巫男也跟著失聯，讓家屬心急如焚。家屬表示，綠島疑似尋獲巫男的遺體，目前正前往認屍，「感謝大家…我們準備要帶爸爸回家了」。

▲巫姓男子的遺體在綠島被尋獲 。（圖／取自巫男家屬臉書）



據悉，巫男與韓籍友人14日一起到屏東縣小琉球杉福海域浮潛，當下韓籍友人溺水，15日被發現陳屍12米海域沙地，而巫男則不見蹤影，家屬更是急得貼文「尋獲生還者願意給1百萬紅包，倘若不幸尋獲遺體則願意給20萬」。

在海巡及當地救難團體多日協尋，家屬20日在臉書社團「小琉球聯盟」發文表示，綠島打撈到一具遺體，根據對方說出的特徵，家屬也確認「應該99%是家父無誤」，感謝這幾天幫助她們的教練、船長等人，「謹代表眾親屬跟大家致上十二萬分的謝意，感謝大家，謝謝、再謝謝，我們準備要帶爸爸回家了」。

網友看完紛紛留言，「如果是，請節哀」、「綠島？很遠，這漂得真的很遠，能找到應有神蹟」、「最主要遺體有找到，請節哀」、「雖然不是盡如人意，但也已盡力。請節哀」。

家屬全文如下：

感謝大家這幾天的熱心幫忙

剛接獲通知

在綠島找到「應該是」家父了

因需再待親屬親自做確認

但目前特徵應該99%是家父無誤

想感謝的人太多了

不只是小琉球的人

還有外縣市的人

都十分主動幫忙協助 出船/出教練/出船長/帶我們求神問佛/還擔心我們沒飯吃

我們真的很感動也很感恩！

請待我們確認及處理完後續

必定一一感謝各位￼

謹代表眾親屬跟大家致上十二萬分的謝意

感謝大家

謝謝 再謝謝

我們準備要帶爸爸回家了