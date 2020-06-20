《風之影》作者薩豐過世享年55歲　譚光磊悼念：作家輕輕地走但故事還在

▲西班牙知名作家卡洛斯·魯依斯·薩豐19日逝世。（圖／取自facebook.com/CarlosRuizZafonOFICIAL）

記者崔至雲／台北報導

西班牙知名作家卡洛斯·魯依斯·薩豐（Carlos Ruiz Zafon）19日因病逝世，享年55歲。薩豐的代表作品《風之影》風靡全球，在全球排行榜待上超過一年半，更創下狂賣150萬冊的不可思議紀錄，成為本世紀初轟動歐陸、繼而延燒全球的文壇盛事。

根據媒體報導，薩豐19日在與癌症搏鬥後，於洛杉磯的家中過世。當年代理《風之影》版權的版權經紀人譚光磊在臉書上緬懷薩豐，「消息太突然，一時反應不過來，腦中一片空白」。譚光磊指出，《風之影》是他進入版權代理這行最初的兩本關鍵大書，2006 年出版時在台灣超級暢銷，一年賣破十萬冊；倏乎十幾年過去，《遺忘書之墓》四部曲終於出版完畢，每一本都是他版權生涯的重要里程碑。

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▲薩豐的代表作品《風之影》。（圖／記者崔至雲攝）

譚光磊回憶當初他第一次看到《風之影》的想法，他提到，讀完書評和簡介，立刻愛上這本書，因為小說裡的一切元素都完全投他所好，以書為主題的小說，更是讓他無法抗拒。

譚光磊也說，翻出當年為《風之影》寫的文章，現在讀來依然熱血沸騰，「作家輕輕地走了，但故事還在。就讓我們再回到『遺忘書之墓』，再讀一次達尼和費爾明的冒險故事。」

薩豐是西班牙小說家，生於巴塞隆納，後赴美定居，經常往返洛杉磯與巴塞隆納。2001年出版《風之影》，隨即席捲西班牙書市，熱潮不退，銷售逾百萬冊，並高居各國暢銷書排行榜。2004年，《風之影》先獲西班牙出版協會選為該年度最暢銷小說，後在法國獲頒「年度最佳外國小說」；英文版在英國成為有史以來第一本登上暢銷榜冠軍的西班牙小說，並榮登美國紐約時報暢銷書排行榜；已譯成多種語言在全球逾五十國出版。

