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nendo設計少女系糖果飾品　傳統花絲工藝清新轉身

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nendo的新作candy-wrapper collection，以糖果包裝為主題，以花絲工藝呈現清新設計模樣，為這項來自中國的傳統金工技藝的呈現帶來新的可能。

花絲工藝又稱纍絲工藝、細金工藝，是將金、銀等貴金屬抽成直徑0.2-0.6毫米細絲，並以精巧的盤曲、填絲、掐絲、攢焊和織编等技法製成蕾絲般的精美飾品，更能嵌玉綴翠，成為名貴傳家器物。其歷史可追溯至戰國兩漢時期的「金銀錯」。

清 金纍絲花卉龍紋鐲二件。鐲面纍絲花卉、龍紋相間，上下邊緣飾繩紋。via

請繼續往下閱讀...

這項古老的技藝，由於耗時費工，做工精細，並且價值不斐，過往大多為皇族使用，然而nendo卻能見到它珍貴與不凡之處，並將其轉變成適合現代人使用——金線纏繞成糖果包裝模樣，能在清新舒朗的線條縫隙中，清晰看見裡頭水晶珍珠晶瑩剔透的隨意滾動，讓整體看起來像粉嫩清甜的糖果。

由於其造型簡單，平時出門即可隨性搭配。於是，這項人們印象中屬於傳統舊式、奢侈繁複、傳家寶物的手工藝，即在這樣出人意料之外的輕巧造型下，轉變為現代新穎、日常休閒、易於親近購買的量產產品。

nendo將這個糖果包裝系列作成了項鍊、手鍊、耳環與戒指，並另有棒棒糖造型等呈現方式。包裝盒與禮品袋上印有廉價糖果的包裝圖騰，以及其金屬色的壓花飾面，在在凸顯出這系列奢華設計與日常飾品的雙重性。

圖文來源／nendo

 
 

（完整文章請看瘋設計

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