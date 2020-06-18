江啟臣、韓國瑜系統組「防朱聯盟」？　朱立倫：房租要問房東啊

▲朱立倫受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對下屆黨魁之爭提前開打，國民黨內傳出黨主席江啟臣與高雄市前市長韓國瑜系統已串聯，要組「防朱聯盟」抗衡新北市前市長朱立倫。對此，朱立倫18日回應，「房租要問房東啊，我怎麼會知道」

媒體進一步追問「房東是指國民黨，還是江啟臣」，朱立倫則澄清，沒有個人問題，那都是玩笑話。大家不應用太狹隘的角度去看他成立的網站，但現在民眾關心的是要走出台灣共同價值；從國民黨的角度，更關心2022、2024選舉能夠獲得更多支持，甚至贏回政權。

針對日前發表「國民黨不能變成茶黨」之說，被解讀是要切割韓粉，朱立倫說，國民黨夠慘了，不要再分誰的粉，都是國民黨的支持者。朱立倫也強調，江啟臣上任後很努力，改革委員會很快就會有成果，內外共同合作，希望國民黨可以更好，同心協力讓國民黨更好。任何改革方向都支持，最重要的還是爭取社會大眾的肯定。

朱立倫推出以藍軍大智庫為主軸的「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站今早上線，被解讀為參選下屆黨主席的起手式。他也回應「國民黨夠慘、夠小了，現在沒什麼好爭的」，應該是要加速改革，撕民進黨貼的親中賣台，更不能被民粹綁架，走回台灣主流價值，才他的目標。

針對「朱立倫倡議」網站被解讀選黨主席的起手式，朱立倫表示，民眾都很關心台灣的共同價值，主軸是堅持民主自由，香港議題、修憲、民生經濟，都是希望台更好，若以國民黨角度來看，就是希望2022、2024選舉中獲得更多支持。

對於提出「茶黨」的比喻是否為了防止國民黨成為「國瑜黨」朱立倫回應，跟個人完全無關，不要從這種角度解讀，推出藍軍大智庫不是為了個人，而是希望國民黨要有主流價值，經由各個議題討論呼籲大家，台灣能夠更好，國民黨在過程中也是其中一環，國民黨不能走向偏鋒，台灣不能被民粹綁架。

對於「防朱聯盟」，國民黨文傳會則回應，這是沒有根據的謠言，不予以回應。

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