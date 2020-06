他與人口角「親友衝進勸架」　下秒刀鋒直接鑲進頭骨…竟還自己走進醫院求救！

▲男子菜刀砍進頭骨,竟還能意識清楚說話。(圖/翻攝自微博)

記者陳亭伃/綜合報導

中國湖北咸寧市日前男子與人發生口角,沒想到家人竟拿大菜刀勸架,不小心往對方頭上砍,刀鋒就直接卡在男子的頭顱前方,但沒想到滿臉都是血的傷者竟然還能意識清楚地等待治療,讓醫院的醫護人員相當震驚,影片曝光之後,可以看出該名男子能對話,最後則是被安排手術取出菜刀。

綜合外媒報導,咸寧市重陽人民醫院日前收到一名男性病患,該男子與友人起口角,而一位親人在一旁勸架,未料刀子直直往他頭上砍下,刀鋒卡在頭顱內,整個頭看起來相當恐怖,血水也源源不絕從腦門留下。旁人立即將男子送醫之後,院方看到立即安排檢查與手術,協助男子將頭骨上的刀子取下。

院方公布的影片中,可以看到男子意識仍相當清楚的與醫護人員交談,醫院發言人表示,8日收到這名病患大家都相當震驚,目前患者已經經過手術取出頭骨上的菜刀,恢復狀況相當良好。警方則表示,目前尚未逮捕任何人,需要進一步了解男子受到傷害的經過,但刀子直接砍進頭裡卻沒有傷害到腦部、生命安全,真的相當命大。

不少網友看到影像,都直呼「這樣乍看像是萬聖節的服裝,但看著都覺得頭痛」、「這樣子真的太嚇人,而且太幸運了」、「肯定是有人刻意傷害,誰會拿刀插自己的腦袋啊!」、「沒有傷到腦部就是萬幸了」。

